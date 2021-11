SVW II will liefern

Mannheim. Für den SV Waldhof II stehen in der Schlussphase der Vorrunde der Fußball-Verbandsliga noch einmal wichtige Spiele an. Das Team von Trainer Oscar Corrochano belegt den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung der Blau-Schwarzen auf den Relegationsrang, auf dem derzeit der SV Langensteinbach steht, beträgt nur zwei Punkte. Und am Sonntag, 14.30 Uhr, steht nun für die Corrochano-Truppe die Partie in Langensteinbach an.

„Wir sind eine junge Mannschaft, die sich entwickelt. Natürlich müssen wir die nötigen Punkte holen“, sagt der Coach. Gegen den Tabellenführer SV Spielberg schrammte der SVW II zuletzt knapp an einer Überraschung vorbei. Letztlich verloren die Waldhöfer 2:3. Zuvor hatte das Team beim VfR Mannheim, aktuell Vierter in der Liga, mit 3:1 gewonnen. Es scheint also, als ob der SVW II viel besser als Rang elf ist. Doch das gilt es für die Blau-Schwarzen nun zu beweisen. In Langensteinbach soll ein direkter Konkurrent weiter distanziert werden. Danach folgen noch die Heimbegegnung gegen Fortuna Kirchfeld und das Spiel bei der SpVgg. Durlach-Aue. Beides Teams, die momentan auf direkten Abstiegsplätzen stehen.

Heddesheim nach Kirrlach

Fortuna Heddesheim tritt derzeit auf der Stelle. Das Team von Trainer Frank Hettrich verschenkte beim 1:1 gegen Mühlhausen im Nachhinein wieder zwei Punkte. Der Rückstand auf den Zweitplatzierten ATSV Mutschelbach ist für den Ligasechsten somit mittlerweile auf zehn Zähler angewachsen. Die Fortuna braucht zu viele Torchancen. Hinzu kommen unnötige Platzverweise wie der von Andreas Lerchl, der innerhalb von vier Minuten die Ampelkarte sah. Am Samstag müssen die Heddesheimer beim Zwölften FC Olympias Kirrlach ran.

Der VfR Mannheim will weiter an den führenden Teams Spielberg und Mutschelbach dran bleiben. Die Rasenspieler erwarten im Verfolgerduell am Sonntag, 14.30 Uhr, den punktgleichen Ligadritten FC Zuzenhausen. Es ist wohl das Topspiel des 13. Spieltages in der Verbandsliga Nord. bol

