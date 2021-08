SVW II steigert sich

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der SV Waldhof II den ersten Punkt geholt. Auch Fortuna Heddesheim durfte jubeln – und wie. Tabellenführer ist der FC Zuzenhausen.

Gommersdorf – Waldhof II 1:1 (0:1)

Der SV Waldhof II bleibt nach zwei Spieltagen zwar sieglos, holte aber den ersten Punkt in dieser Saison. Es hätten auch drei sein können. Bis zur 90. Minute hielt der SVW II eine 1:0-Führung, ehe Jann Baust für Gommersdorf zum Ausgleich traf.

Die Führung der Waldhof-Buben hatte Jann Germies in der 40. Minute besorgt, der nach einem Pass hinter die Abwehr des VfR ins kurze Eck einnetzte. Das Zwischenergebnis spiegelte den Verlauf der Partie nur unzureichend wider, denn das 1:0 war überfällig. „Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen können“, sagte Oscar Corrochano. Der Coach sah gegenüber der Vorwoche eine klare Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir haben das Spiel von der ersten bis zur 90. Minute bestimmt und hinten nichts zugelassen, doch als die Gommersdorfer am Schluss alles nach vorne warfen, ging bei uns für einen Moment die Ordnung verloren“, haderte Corrochano mit dem späten Ausgleich. Den Stab über sein Team wollte er aber nicht brechen. rod

Langensteinb. – Heddesh. 1:6 (1:2)

Heddesheim war in allen Belangen überlegen. Die 1:0-Führung der Fortuna durch Thorsten Kniehl glich Langensteinbach noch aus. Doch vor der Pause traf Fabio Lo Porto zum 2:1 für Heddesheim. Die Mannschaft von Trainer Frank Hettrich ließ im zweiten Durchgang den Ball gut laufen. Lo Porto und Andreas Adamek sorgten mit ihren Toren für das 3:1 und 4:1. Adamek und Kniehl machten dann das halbe Dutzend Heddesheimer Treffer voll. fvh

