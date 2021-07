SVW – Eintracht als Sonntagsspiel

Frankfurt/Mannheim. Sonntagsspiel für Eintracht Frankfurt beim SV Waldhof: Die Partien der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde sind am Montag zeitgenau vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesetzt worden. Beim Frankfurter Bundesligisten wird der neue Trainer Oliver Glasner am Sonntag (8. August, 15.30 Uhr) sein Pflichtspieldebüt feiern, die Hessen gastieren dann in Mannheim. Zweitligist SV Sandhausen empfängt bereits am Samstag (7. August, 15.30 Uhr) RB Leipzig am Hardtwald. Drittligist Wehen Wiesbaden erwartet Titelverteidiger Borussia Dortmund, die Partie wird am Samstag um 20.45 Uhr ausgetragen.

Zweitligist SV Darmstadt 98 spielt bereits am Freitagabend (20.45 Uhr) beim TSV 1860 München. Die TSG Hoffenheim gastiert am Montag, 9. August, um 18.30 Uhr bei Viktoria Köln, der 1. FC Kaiserslautern empfängt am gleichen Tag den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr/ARD). dpa/red