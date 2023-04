SV setzt auf interne Lösung

Schriesheim. Der Fußball-A-Ligist SV Schriesheim ist bei der Nachfolgesuche für Trainer Ricardo Guimaraes, der bereits vor Weihnachten seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt hatte, fündig geworden. Bernd Schäfer, momentan noch Spieler in der ersten Mannschaft, sowie Marco Weber, derzeit Trainer der A-Jugend, werden ab der nächsten Spielzeit als Gespann die Geschicke des letztjährigen Vizemeisters übernehmen.

„Grundsätzlich hatten wir in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, nach internen Lösungen zu schauen“, berichtet Spielausschuss-Vorsitzender Sebastian Schromm. „Wir setzen unsere Philosophie, den Fokus auf eine gute Jugendarbeit und den Einsatz von im Verein ausgebildeten Spieler in den Herrenmannschaften zu setzen, kontinuierlich fort und sind überzeugt, mit Marco und Bernd das ideale Team für unser Konzept gefunden zu haben.“

Weg soll fortgesetzt werden

Schäfer, der aus dem Karlsruher Fußballkreis stammt, hinterließ seine ersten Fußspuren in Mannheim beim FC Germania Friedrichsfeld II, wo er ab 2015 Spielertrainer war. Anschließend war er in der gleichen Funktion bei Viktoria Neckarhausen tätig, ehe er 2019 zum SV Schriesheim wechselte. Zudem ist er C-Lizenz-Inhaber und steht kurz davor den B-Schein zu erhalten.

„Wir wollen gezielt das weiterführen, was gut lief. Wir hatten eine starke vergangene Saison und sind danach motivationstechnisch etwas in ein Loch gefallen“, sagt Schäfer im Rückblick. „Wir müssen jetzt wieder alle an einem Strang ziehen und natürlich ist dann das Ziel, wieder in die oberen Tabellenregionen vorzustoßen.“