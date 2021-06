SV Sandhausen verpflichtet Offensivspieler Kinsombi

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Offensivspieler Christian Kinsombi wechselt vom Drittligisten KFC Uerdingen zum SVS, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. "Ein sehr spannender Spieler, weil er aufgrund seiner Schnelligkeit unberechenbar ist und zudem auf beiden Außenbahnen spielen kann", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Der 21-jährige Kinsombi war seit dem Sommer 2019 für die Uerdinger aktiv und kam in 52 Drittliga-Partien auf zwei Treffer.

AdUnit urban-intext1