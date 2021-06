SV Sandhausen startet ohne Torjäger Kevin Behrens in die Vorbereitung

Sandhausen. Der SV Sandhausen ist ohne Kevin Behrens in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der in der Vorsaison mit 13 Toren beste Torschütze des SVS, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, fehlte am Samstagnachmittag bei der ersten Einheit der Baden-Württemberger.

"Wir sind immer noch in Kontakt mit seinem Berater", erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. "Wir würden gerne mit ihm weitermachen und sind auch weiter im Rennen, denn er hat noch keinen neuen Club. Die Zeit wird aber zeigen, ob er bei uns bleiben wird." Der 30-Jährige war zuletzt immer wieder mit dem Liga-Konkurrenten SV Darmstadt 98 und Erstliga-Absteiger SV Werder Bremen in Verbindung gebracht worden.

Neben ihm fehlte auch Neuzugang Cebio Soukou. Der frühere Profi von Arminia Bielefeld weilt noch im Urlaub. Mit Christian Kinsombi, Gianluca Gaudino, Carlo Sickinger und Arne Sicker sowie Patrick Drewes und Immanuel Höhn waren aber sechs Neue mit dabei.

Abgeschlossen ist die Kaderplanung indes noch nicht, bestätigte Kabaca: "Wir wollen mit 23 Feldspielern und drei oder vier Torhütern in die Saison gehen. Alle Positionen sollen mindestens doppelt besetzt sein, und wir halten noch Ausschau nach zwei Außenverteidigern und einem Angreifer." Derzeit stehen 18 Feldspieler und drei Torhüter unter Vertrag.

