SV Sandhausen muss weiter zittern

Sandhausen. Der SV Sandhausen und Jahn Regensburg müssen am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch um den Klassenverbleib kämpfen. Nach dem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg am Sonntag für Sandhausen stehen die heimstarken Kurpfälzer mit nun 34 Punkten einen Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Vorsprung von Regensburg (35) auf den Tabellen-16. VfL Osnabrück (33) beträgt nach einer Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg noch zwei Punkte. Janik Bachmann (5.) und Kevin Behrens (42.) sicherten mit ihren Toren in der kampfbetonten Partie den vierten Heimsieg des SVS nacheinander. Die Elf von Interimstrainer Gerhard Kleppinger steht am Sonntag bei Spitzenreiter Bochum allerdings vor einer sehr schweren Aufgabe. dpa

