Superstar ohne Angebote

Manchester. Manchester United befindet sich im Moment auf Weltreise. Der englische Rekordmeister macht eine Werbetour durch Südostasien und Australien und bestreitet dabei Testspiele, die vor allem den Zweck haben, das örtliche Publikum zu unterhalten und neue Einnahmequellen zu erschließen. Die bisherigen Ergebnisse – 4:0 gegen den FC Liverpool, 4:1 gegen Melbourne Victory und 3:1 gegen Crystal Palace – lesen sich zwar gut und sind ein ordentlicher Einstand für den neuen Trainer Erik ten Hag. Doch sie haben sportlich keine Relevanz. Und vor allem vermögen sie es nicht, vom größten Thema abzulenken, das den Verein in diesem Sommer beschäftigt.

Der Spieler, der die meisten Schlagzeilen produziert, hat die PR-Tour nämlich gar nicht angetreten – laut offizieller Sprachregelung aus familiären Gründen. Weniger als ein Jahr ist es her, dass Cristiano Ronaldo zu Manchester United zurückgekehrt war, zu jenem Verein also, bei dem er einst unter der Fürsorge von Trainer Sir Alex Ferguson seinen Aufstieg vom Talent zum Weltstar vollzog und den er als sportliche Heimat betrachtet. Und jetzt? Will Ronaldo schon wieder weg. Das hat er seinem Arbeitgeber laut übereinstimmenden Berichten in England mitgeteilt.

Einer der größten Namen im Weltfußball: Cristiano Ronaldo.

Grund für seinen Wechselwunsch ist die Tatsache, dass Manchester United in der kommenden Saison nur in der Europa League spielt, nicht in der Champions League, die Ronaldo auch im Alter von 37 Jahren noch als sein natürliches Habitat sieht. Außerdem zeigt der Club für den Geschmack des Portugiesen in diesem Sommer zu wenig Ambitionen auf dem Transfermarkt. Bisher kamen Innenverteidiger Lisandro Martínez von Ajax Amsterdam, Linksverteidiger Tyrell Malacia von Feyenoord Rotterdam und Christian Eriksen, der seine Karriere nach seinem Herzstillstand beim FC Brentford wieder angeschoben hatte. Die Verhandlungen um Manchester Uniteds Wunschspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona stocken seit Wochen.

Kahn winkt freundlich ab

Zuletzt gab es kaum einen europäischen Spitzenclub, mit dem Ronaldo nicht in Verbindung gebracht worden war. Doch entweder war ein Wechsel von vornherein illusorisch wegen der Gehaltsvorstellungen des Portugiesen oder die vermeintlichen Interessenten sagten ab, weil sie keine Verwendung für ihn sahen.

Thomas Tuchel, Trainer des Chelsea FC, soll sich gegen Ronaldo entschieden haben, weil der Verein in der Offensive mit Spielern wie Kai Havertz oder dem von Manchester City verpflichteten Raheem Sterling auch ohne ihn gut besetzt ist. Der FC Bayern ging sogar an die Öffentlichkeit mit seiner diplomatischen Absage an den fünfmaligen Weltfußballer. „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn dem „Kicker“.

Was hinter der Ablehnung steckt, ist das: Ronaldo garantiert auch im hohen Alter noch Tore, das hat er in der vergangenen Saison mit 24 Treffern in allen Wettbewerben für Manchester United bewiesen. Doch der Preis dafür ist hoch.

Wegen seiner Popularität und seines überdimensionalen Selbstbewusstseins provoziert Ronaldo ständig Unruhe und hat bei jedem Verein automatisch die größte Macht. Es ist unmöglich, ihn in ein Teamgefüge einzubauen, weil er sich defensiven Aufgaben und dem Pressing weitgehend entzieht. Das Portal „The Athletic“ formulierte die Widersprüche des Fußballers Ronaldo kürzlich so: „Mit ihm ist es so, als würde man mit einem Tor Vorsprung aber einem Mann weniger starten.“

Es klingt absurd, aber für den vielleicht besten Fußballer der Geschichte scheint es im Moment keinen Markt zu geben und so ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Ronaldo bleibt, wo er ist – nämlich bei Manchester United.

Der neue Trainer ten Hag hat ihn ohnehin für unverkäuflich erklärt, doch das ist wohl nur die offizielle Haltung. Englische Medien vermuten, dass United gar nicht so unglücklich wäre, Ronaldo abzugeben. Unter ten Hag unternimmt der Club wieder mal einen Neustart. Noch hinderlicher als Ronaldo ziehen zu lassen wäre dabei wohl, einen unzufriedenen Ronaldo zu behalten.