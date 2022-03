Streich kurz vor Berlin

Bochum. Christian Streich war sichtlich bewegt. Ganz allein stand der Trainer des SC Freiburg nach dem Last-Minute-Sieg beim VfL Bochum vor der tosenden Westtribüne und genoss die Ovationen der SC-Fans. Doch bei aller Freude über den zweiten Pokal-Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte nach 2013 waren ihm die „Du-bist-der-beste Mann“-Sprechchöre nicht geheuer. „Ich bin nur rüber gerannt, weil die meinen Namen gerufen haben. Ich bin so erzogen, da wollte ich nicht unhöflich sein und habe mich bedankt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als diszipliniertes und kreatives Kollektiv verblüfft Freiburg die Fachwelt. Mit dem Lucky Punch von Roland Sallai in der letzten Minute der Viertelfinal-Verlängerung zum 2:1 (0:0) veredelte der Tabellenfünfte in Bochum eine bisher famose Saison. Das Endspiel am 21. Mai in Berlin liegt nur noch einen Sieg entfernt. Doch so weit wollte Streich noch nicht denken: „Die Fans können träumen. Aber ich sollte nicht so viel träumen, sondern schauen, dass ich anständig arbeite.“ Mögliche Gegner sind RB Leipzig, Union Berlin und der Hamburger SV. Bei der Auslosung in der ARD-Sportschau (Sonntag, 19.15 Uhr) ist Bundestrainer Hansi Flick dabei. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2