Stolzer Tuchel überrascht Guardiola

London. Den Glückwunsch von Pep Guardiola nahm Thomas Tuchel noch mit ernster Miene an. Danach ließ der Chelsea-Trainer aber seine Freude über den Einzug ins Finale des englischen FA Cups richtig heraus. Herzlich umarmte er seine Fußballprofis nach dem 1:0-Halbfinalsieg gegen Manchester City.

Der 47-Jährige hat nicht nur die Chance auf den ersten Titel in seinem Debütjahr auf der Insel, Tuchel ist der erste deutsche Coach, der das altehrwürdige Pokalfinale erreicht hat. „Unglaublich“, sagte er. „Ich bin stolz auf das Team, aber auch auf mich. Es ist ein spezieller Moment.“

Thomas Tuchel steht mit Chelsea im Finale des FA Cups. © dpa

Für die Blues und den Trainer endete eine wichtige Pokal-Woche perfekt. Erst der Sprung ins Halbfinale der Champions League, am Samstag folgte im leeren Wembley-Stadion der erste Tuchel-Sieg im sechsten Anlauf gegen Guardiola. Und der sorgte in England für viel Lob. „Tuchel ist der Hauptdarsteller“, schrieb die BBC. „Er hat sein taktisches Know-how bewiesen.“

Mit einem mutigen Auftritt, einem starken Antonio Rüdiger in der Defensive und Timo Werner, der den Siegtreffer von Hakim Ziyech vorbereitete, knackte Tuchel die zuletzt so überragende Guardiola-Mannschaft. Dank der Taktik des deutschen Trainers, sagte der frühere Nationalstürmer Alan Shearer. „Chelseas System hat Man City gestoppt. Sie haben keine richtige Chance gehabt“, sagte der Premier-League-Rekordtorschütze. Chelsea und Tuchel, das scheint nach seiner Amtsübernahme Ende Januar perfekt zu passen. In 19 Partien blieb der Verein 14 Mal ohne Gegentreffer.

In der Liga führte er seinen Club von Rang neun auf Platz fünf, ganz nah an erneute Qualifikation für die Champions League. Zwei Pokale sind noch möglich. „Chelsea ist ein Verein, der diese Aura hat, in Finals zu stehen“, schwärmte Tuchel. „Vielleicht macht es das auch etwas einfacher.“

Für Guardiola und Manchester City war es dagegen der erste richtige Rückschlag in dieser Spielzeit. Der souveräne Liga-Spitzenreiter, Champions-League-Halbfinalist und Teilnehmer des Ligapokal-Endspiels musste seine Hoffnungen auf den Vierfach-Triumph beenden, auch weil der frühere Coach des FC Bayern München kräftig rotierte. Nun droht mit Mittelfeldstar Kevin De Bruyne auch noch einer der wichtigsten Spieler im Endspurt verletzt auszufallen. „Es sieht nicht gut aus“, sagte Guardiola.

Unterdessen hatte Daniel Farke nach dem Wiederaufstieg in die Premier League nur ein Ziel. „Ich kann es kaum erwarten, auf meinem Sofa zu sitzen“, sagte der deutsche Trainer von Norwich City. Während seine Profis feiern durften, suchte der 44-Jährige die Ruhe. „Ich bin zu alt dafür“, sagte er. „Dazu bin ich auch ziemlich erschöpft.“ Das 1:3 am Samstagabend gegen Bournemouth spielte keine Rolle mehr. „Meine schönste Niederlage“, nannte es Farke. Denn Norwich stand bereits vor dem Anpfiff als erster Aufsteiger in die höchste englischen Spielklasse fest.

Rupp steigt mit Norwich auf

Der Verein dominierte angeführt vom früheren Schalker Teemu Pukki, mit 25 Toren treffsicherster Schütze, und dem Argentinier Emiliano Buendia, die Championship. Mit 90 Punkten liegt die Mannschaft um die deutschen Profis Christoph Zimmermann, Lukas Rupp, Mario Vrancic, Moritz Leitner und Marco Stiepermann souverän an der Spitze. „Wir wollen jetzt noch die 100 erreichen“, sagte Farke. dpa