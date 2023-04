Stindl vor Heimkehr?

Karlsruhe. Nach dem Déjà-vu-Erlebnis am Samstag schwankten Spieler und Trainer des Karlsruher SC zwischen Wut und Vernunft. „Es gibt ein paar Momente, da könnte ich Stühle werfen im Büro. Und dann bin ich wieder normal, da kann ich das realistisch einschätzen“, sagte Trainer Christian Eichner nach dem leistungsgerechten 1:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg.

Seine Gefühlswelt sei eine „bunte Mischung“, erklärte der 40-Jährige. Und womöglich ist inzwischen auch noch Hoffnung dazu gekommen. Denn in der Frage, ob Lars Stindl im Sommer in die Heimat zurückkehrt, bahnt sich eine Entscheidung an.

Bald nach Ostern werde verkündet, ob der aus Speyer stammende elfmalige Nationalspieler bei Borussia Mönchengladbach bleibt oder künftig noch mal für den KSC die Fußballschuhe schnürt, berichteten die „Badischen Neuesten Nachrichten“.

Dicht vor dem Klassenerhalt

„Logischerweise hatten wir dieser Tage Kontakt zu Lars, um das Ganze auch mal einzuordnen“, zitierte das Blatt KSC-Coach Eichner. Eine Tendenz habe er beim 34-Jährigen aber nicht ausgemacht.

Die Heimkehr des Offensivmannes würde in Karlsruhe mit Sicherheit für Euphorie sorgen. Zuletzt ist sie nach einer zwischenzeitlichen Serie von fünf Siegen wieder etwas verflogen. Die Freistellung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer sorgte für reichlich Aufsehen, in Nürnberg blieben die Badener zum dritten Mal nacheinander ohne Dreier.

Mit nun 36 Punkten kommt der KSC sieben Spiele vor Saisonende seinem Ziel dennoch immer näher: mindestens 40 Zähler und damit der Klassenerhalt. Am Sonntag kommt Arminia Bielefeld – und womöglich schon vorher neue Bewegung in die spannende Stindl-Frage. dpa