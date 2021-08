Sticheleien und Beleidigungen

Mannheim. Der erste Spieltag in der Premier League hatte es in sich. Und das nicht nur, weil der englische Fußball-Meister Manchester City bei den Tottenham Hotspur verlor. Die Startrainer Jürgen Klopp (Liverpool) und Pep Guardiola (City) lieferten sich ein verbales Fernduell mit spitzen Bemerkungen.

FC Liverpool

Liverpools Trainer Jürgen Klopp wunderte sich zuletzt über die Transferoffensive der Rivalen Manchester City, Manchester United und FC Chelsea. Jeder der drei Clubs investierte mehr als 100 Millionen Euro in diesem Sommer. „Wir dürfen das Geld ausgeben, welches wir verdienen . . . sie haben dagegen offensichtlich keine Limits“, staunte der Erfolgscoach. Klopps spitze Bemerkung ließ sein geschätzter City-Kollege Pep Guardiola logischerweise nicht unkommentiert. „Einige Besitzer (der Vereine: Anm. d. Red.) wollen nur davon profitieren, unsere Besitzer wollen keinen Nutzen schlagen. Daher investieren die nicht in ihr Team, während wir investieren, was wir imstande sind“, konterte der Katalane und stichelte in Richtung der Liverpooler: „Was ist daran das Problem? Wir haben Grenzen durch das Financial Fairplay und wenn sie nicht übereinstimmen (mit unseren Ausgaben, Anm. d. Red.), können sie vor Gericht gehen und ihr Statement dazu abgeben.“

Übrigens: Meister City verpatzte den Saisonstart mit 118-Millionen-Euro-Neuzugang Jack Grealish und verlor 0:1 bei den Tottenham Hotspur. Im Gegensatz zum Auftritt einiger Anhänger des Titelverteidigers war das aber noch zu verschmerzen. Ein paar Unverbesserliche beleidigten wie zuvor schon „Fans“ von Leeds United die englischen Nationalspieler Jadon Sancho und Marcus Rashford.

„Sancho und Rashord, ihr habt das Land im Stich gelassen“, sangen die City-Anhänger. Die beiden Spieler von Manchester United und auch Bukayo Saka vom FC Arsenal hatten im verlorenen EM-Finale gegen Italien ihre Elfmeter verschossen.

Arsenal London

Die „Gunners“ sind ein großer Club. Zumindest mit Blick auf den Namen und die ruhmreiche Vergangenheit. In dieser Saison sind die Londoner aber noch nicht einmal im Europapokal vertreten. Erstmals seit 26 Jahren. Und dann ging auch noch der Start in die neue Runde schief. Die Mannschaft um den deutschen Torwart Bernd Leno blamierte sich mit einer 0:2-Niederlage beim FC Brentford, was Paul Kagame erzürnte. Hä, wen erzürnte das? Paul wer? Paul Kagame muss man nicht kennen, er ist aber seit 21 Jahren Präsident von Ruanda – und hat per Verfassungsänderung vorgesorgt, dass das noch lange so bleiben kann. Sein Land gehört – gelinde gesagt – eher zu den ärmeren auf dieser Welt, für einen Sponsoren-Deal mit dem FC Arsenal reicht es aber trotzdem. Laut BBC hat Ruandas Regierung seit 2018 einen Sponsoren-Deal über mehr als 35 Millionen Euro mit dem Verein, der ein „Visit Ruanda“-Logo auf den Ärmeln seiner Trikots trägt. Entsprechend ist Kagame auch ein großer Fan des Clubs und wütete nach der Auftaktpleite auf „Twitter“: „Wir dürfen keine Mittelmäßigkeit entschuldigen oder akzeptieren. Ein Team muss mit dem Ziel aufgebaut sein, zu siegen, siegen, siegen. Es ist ein Kampf seit Jahrzehnt(en) mit Höhen und Tiefen – aber mehr Tiefen bisher. Können wir nicht einen Plan haben, der funktioniert? Ein wichtiger Teil davon ist, wie wir uns auf dem Transfermarkt verhalten.“