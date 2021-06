Startschuss fällt Mitte August

Mannheim. Auf allen Sportplätzen der Region rollt bereits der Ball. Manche Vereine pflegen dabei noch ein lockeres Stelldichein, andernorts stehen bereits die Konditionstrainer in den Startlöchern. Sehr wahrscheinlich ist bereits, dass der Startschuss für die Saison 2021/22 wie geplant Mitte August erfolgt. Das gab der Badische Fußballverband (bfv) nun in einem Schreiben an die Vereine bekannt.

Staffeln mit 17 oder 18 Mannschaften – das trifft auf die Landesliga und Kreisliga zu – würden dem Rahmenterminplan zufolge schon am Wochenende 14./15. August starten. Eine Englische Woche ist in der ersten Halbserie für die Kreisliga nicht vorgesehen. Der letzte Spieltag vor der Winterpause wäre für den 11./12. Dezember angesetzt, der Rückrundenbeginn fällt auf den 26. und 27. Februar 2022.

ASV Feudenheim wechselt Staffel

In den beiden A-Klassen, in denen je 16 Mannschaften an den Start gehen, ist der Anpfiff ebenfalls für den 14./15. August vorgesehen. Das Fußballjahr 2021 endet für diese Clubs am 11./12. Dezember Um zu vermeiden, dass nach dem Rückzug des 1. FC Turanspor Mannheim, der im FC Hochstätt Türkspor aufgegangen ist, die Staffel A1 mit 15 und die A2 mit 17 Teams startet, wechselte der ASV Feudenheim von der Nord- in die Süd-Staffel. „Das Derby fehlt natürlich“, bedauert ASV-Sportchef Markus Kreis den Wegfall der Ligaspiele gegen die DJK Feudenheim.

„Aber es ist auch mal spannend, nicht Jahr für Jahr die gleichen Gegner zu haben.“ Die A-Klassen schließen die Hinrunde am 5./6. Dezember und steigen nach der Winterpause am 5. und 6. März 2022 wieder ein.

Eine Rekordmeldezahl von 54 Vereinen gibt es hingegen in der Kreisklasse B. Das bedeutet, dass die drei Staffeln mit je 18 Teams besetzt sind und der Rundenstart somit ebenfalls bereits auf den 14./15. August fallen würde. „Das ist ein klares Zeichen gegen die Trends und Prognosen, dass die Fußballer nach Corona keine Lust mehr haben“, unterstreicht Kreisvorsitzender Harald Schäfer, dass das vielfach befürchtete Mannschaftssterben am Mannheimer Kreis vorbeigeht. Neu gemeldet sind ab dieser Saison die dritten Mannschaften des ASV Feudenheim, des FV Brühl, des SV Laudenbach, des SC Käfertal, des SKV Sandhofen und des FV Fortuna Heddesheim sowie der SV 98 Schwetzingen II und der neu gegründete SV Sandhofen mit zwei Teams.

In die Vorbereitung fällt dann zudem der Startschuss für die Pokal-Wettbewerbe. Auch die Fortsetzung des Mannheimer Kreispokals der Vorsaison ist für diesen Zeitraum angesetzt. „Wir werden mit den Vereinen in der nächsten Woche die Termine abstimmen“, kündigte Pokalspielleiter Michael Mattern an. Die Auslosung für den neuen Pokal-Wettbewerb findet am 3. Juli statt.

Die 1. Runde im Badischen Verbandspokal startet am 24./25. Juli. Die obligatorischen Staffelsitzungen sind für Ende Juli/Anfang August vorgesehen – in Präsenz oder eventuell als virtuelle Sitzung.

