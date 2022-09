SSV gewinnt an Reife

Mannheim. Eine Saison wie die vergangene Spielzeit 2021/22, will man beim SSV Vogelstang in der Fußball-Kreisklasse A II nicht noch einmal erleben. „Nachdem es mit dem Klassenerhalt gerade so gereicht hat, wollten wir uns jetzt erst einmal keine allzu großen Ziele stecken“, sagt Vorsitzender Marko Hellriegel. „Mit einem einstelligen Tabellenplatz wären wir schon sehr zufrieden.“

Nach dem verhaltenen Saisonstart haben die Spieler von Vogelstang am vergangenen Wochenende mit dem 3:0 gegen den Kreisliga-Absteiger SG Hemsbach ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. „Man hat gesehen, dass einer für den anderen kämpft und dass die Lauf- und Passwege allmählich greifen“, sieht Hellriegel die Mannschaft reifen.

„Aufwärtstrend klar erkennbar“

Der vor der Saison mit etlichen neuen Spielern verstärkte Kader scheint sich nun immer mehr zu finden. „Es ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Von den Neuen erwarte ich auch noch mehr. Sie haben das Potenzial, um als Mannschaft weiter oben mitzuspielen“, fordert Hellriegel. Nach dem Erfolg gegen Hemsbach glaubt der SSV-Präsident nun auch an einen Sieg gegen den nächsten Gegner MFC Phönix Mannheim. Der liegt auf Rang 15 und hinkt nach den ersten Partien den eigenen Erwartungen etwas hinterher.

„Natürlich schauen wir auch auf die Tabelle und in dieser Liga ist es in diesem Jahr wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann. Ich glaube aber an unser Team und denke, dass wir einen Dreier holen können“, so Hellriegel. Mit einem Sieg wäre für den 13. der Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft – und der Weg in Richtung einstelligem Platz geebnet.