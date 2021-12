Mannheim. Der Start ist gelungen: Demir Duric feierte in der Fußball-Landesliga als neuer Coach des FK Srbija gleich einen deutlichen 6:2-Sieg im wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Steinsfurt. Viel Zeit, um sich über die drei Punkte zu freuen, haben die Mannheimer allerdings nicht.

Am Sonntag steht mit dem ersten Rückrundenspiel gleich ein weiteres ganz wichtiges Duell im Kampf um den Ligaverbleib für den Tabellendrittletzten an. Die Mannschaft von Duric empfängt um 14 Uhr die TSG Lützelsachsen, die den Relegationsrang belegt. Srbija steht zwei Punkte dahinter. Der FK rechnet sich aber etwas aus. Theoretisch könnte das Team, das seine Heimspiele beim ASV Feudenheim austrägt, noch auf dem viertletzten Rang überwintern, der zur Relegationsteilnahme berechtigt. Im Hinspiel kassierte Srbija in Lützelsachsen eine 0:2-Niederlage. Duric, der beim VfR Mannheim als Trainer arbeitete und Srbija in die Kreisliga führte, peilt nun in seiner zweiten Begegnung als Coach die Revanche an.

FC Türkspor sehnt Pause herbei

Der FC Türkspor Mannheim wurde nach der Niederlage im Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Kirchheim von Platz eins auf Rang vier durchgereicht. Das Team des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez hat kaum noch einsatzfähige Spieler. Am Samstag (14 Uhr) tritt der FC beim Ligafünften DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal an. „Wir müssen das Spiel irgendwie rumbekommen. Dann brauchen wir die Winterpause“, sagt Gürsoy.

Der VfL Kurpfalz Neckarau ist als Dritter nur noch drei Punkte von Rang eins entfernt. Am Sonntag (14 Uhr) will das Team zu Hause die Erfolgsserie gegen den ASV Eppelheim fortsetzen. bol

