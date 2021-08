Srbija ringt Neckarau Remis ab

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar bleibt der FC Türkspor Mannheim ungeschlagen. Das Mannheimer Derby zwischen dem FK Srbija und dem VfL Kurpfalz Neckarau endete torlos.

Neuenh. – FC Türkspor 3:4 (3:2)

Solche Siege steigern die Moral. Türkspor sah nach der ersten halben Stunde beim Stand von 1:3 schon wie der sichere Verlierer aus. Neuenheim ging durch Tore von Alexander Kerber und Tarek Aliane mit 2:0 in Führung. Anas Itani verkürzte für Türkspor zum 1:2, war aber wenig später der Pechvogel, als er ins eigene Netz traf. Izzedine Noura gelang aber noch vor der Pause das 2:3.

Voller Einsatz: Srbijas Nemanja Markovic gegen Neckaraus Ugur Beyazal. © Nix

Nach dem Seitenwechsel setzten die Mannheimer zum Sturmlauf an. Rahmi Can Bas verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang erneut Noura der 4:3-Siegtreffer für Türkspor. „Wir haben in der ersten Halbzeit drei katastrophale Fehler gemacht, die zu den Neuenheimer Treffern geführt haben“, sagte der Mannheimer Trainer Serif Gürsoy und betonte: „Nach der Pause konnten wir unser Spiel aufziehen, da hat vieles besser geklappt. Und so geht der Sieg auch voll in Ordnung.“ Mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen belegt der Tabellenerste der abgebrochenen vergangenen Spielzeit nun Rang zwei. „Wir haben die Punkte geholt, die wir holen wollten. Es läuft gut“, sagte Gürsoy. fct

Srbija – Neckarau 0:0

Srbija feierte den ersten Punktgewinn in dieser Saison, für Neckarau war es eine gefühlte Niederlage. Der VfL Kurpfalz präsentierte sich vielleicht als die spielerisch bessere Elf, doch der FK Srbija hielt motiviert dagegen. „Hinten standen wir wie eine Mauer“, sagte der Vereinsvorsitzende Dragisa Denic. Beide Teams zeigten läuferisch ein gutes Spiel mit hohem Tempo, Srbija hatte die besseren Chancen. Doch letztlich fielen in spannenden 90 Minuten plus Nachspielzeit keine Treffer. fk

