SpVgg 07 vor Bonusspiel

Mannheim. In der 3. Runde des Mannheimer Fußball-Kreispokals sind fast alle Entscheidungen gefallen. Nachsitzen muss nur noch der B-Ligist SpVgg 07 Mannheim, der den Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt am Dienstagabend (19 Uhr) empfängt.

„Wir gehen als Außenseiter in das Spiel und werden versuchen, die Partie so lange wie möglich offen zu halten“, gewährt 07-Trainer Wolfgang Jantz einen Einblick in seinen Matchplan, gesteht aber auch: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Spielrunde in der B-Klasse. Das Pokalspiel sehen wir als Bonusspiel.“

Der Gegner für den Sieger aus dieser Partie steht bereits fest und wird ebenfalls aus der B-Klasse kommen. Im Achtelfinale wartet der MFC Phönix Mannheim II.

Weiterhin unter der Woche ran müssen in der Kreisklasse A, Staffel 2, der FV Fortuna Heddesheim II und der FV 03 Ladenburg, die sich am Donnerstag (19.15 Uhr) in einer Nachholpartie des sechsten Spieltags gegenüberstehen. wy