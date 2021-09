Spott und Häme für Österreich

Haifa. Dass der Tag nach der Schlappe nicht angenehm würde, ahnte Franco Foda schon. „Wenn man fünf Tore kassiert, hat man etwas nicht richtig gemacht“, sagte der deutsche Trainer der österreichischen Nationalmannschaft nach dem 2:5-Tiefschlag in Israel. Die Austria-Medien stimmte es auch nicht gnädig, dass die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) trotz der Quali-Blamage gegen die vom Ex-ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner betreuten Gastgeber noch immer die Chance auf die WM in Katar hat.

Neu war das Erlebnis am Samstagabend für Foda und seine Spieler nicht. Im März 2019 gab es in der EM-Qualifikation eine ähnliche Klatsche mit 2:4: ebenfalls in Haifa, ebenfalls gegen Israel, in Andreas Herzog saß ebenfalls ein Landsmann auf der gegnerischen Trainerbank – und ebenfalls war die Leistung unterirdisch.

Am Sonntag fielen die Kommentare ähnlich aus wie vor zweieinhalb Jahren: „Was für eine Klatsche! Österreichs Nationalteam ging am Samstag in der WM-Quali in Israel mit 2:5 unter“, schrieb die „Kronen Zeitung“. „Die Presse“ stellte „Österreichs quälende Ineffizienz“ fest. „Der Kurier“ konstatierte „ein kollektives Versagen, das auch den Teamchef miteinbezieht“. Unumstritten war der Ex-Bundesliga-Profi Foda in seinen bisherigen vier Jahren selten. In den sozialen Medien mutmaßten einige Ironie-Twitterer hinter der Vorstellung der Mannschaft um Kapitän David Alaba einen höheren politischen Sinn. „Menschenrechtlich sehr lobenswert dass Österreichs Mannschaft die WM in Katar boykottiert“, schrieb einer. Ein anderer meinte: „Andere reden davon, #Qatar2022 zu boykottieren. Österreich macht es einfach unangekündigt.“

Doch so weit ist es noch nicht. Österreichs WM-Aus ist noch etwas hin. Stand jetzt wären die Austria-Kicker beim WM-Play-off im März 2022 dabei – unabhängig vom Verlauf der weiteren Gruppenspiele. Als Gruppensieger in der B-Liga der Nations League im vergangenen Jahr dürften sie die Entscheidungsspiele bestreiten, wenn aus den fünf Mannschaften aus Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Wales vier ihre Qualifikationsgruppen als Tabellenerster oder -zweiter beenden.

Klar ist nach fünf von zehn Quali-Spieltagen bislang nur, dass Platz eins in der Gruppe F für Österreich so gut wie unerreichbar ist. Dänemark liegt mit 15 Punkten schon acht Zähler vor den viertplatzierten Österreichern. Somit geht es nur noch um den Kampf um Rang zwei. Und da haben Israel mit zehn Punkten und auch Schottland mit acht einen Vorteil. Am Dienstag in Wien gegen die Schotten muss in jedem Fall ein Sieg her – trotz der Ausfälle von Marcel Sabitzer, Stefan Lainer, Sasa Kalajdzic, Xaver Schlager und Julian Baumgartlinger.

Mit einer Leistung wie in Israel wird das ohnehin schwierig. Schon nach 33 Minuten stand es 0:3. Auch die Anschlusstore durch den Hoffenheimer Christoph Baumgartner (42.) und den Ex-Bremer Marko Arnautovic (55.) nutzten nichts. dpa