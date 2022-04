Spitzenspiel um Platz zwei

Schriesheim. So spannend war das Rennen um Rang zwei in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, schon lange nicht mehr. Hinter dem enteilten Spitzenreiter und designierten Aufsteiger SKV Sandhofen stehen gleich fünf Mannschaften in Lauerstellung, die sich noch Chancen auf Platz zwei ausrechnen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei von ihnen, der SV Schriesheim und die SG Mannheim, treffen am Sonntag direkt aufeinander. Dabei treten die Bergsträßer mit breiter Brust auf, denn sie sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und liegen nur noch einen Zähler hinter der zweitplatzierten DJK Feudenheim.

„Sicher spielt hier mit rein, dass wir eine gute Vorbereitung mit wenig Ausfällen hatten. Zudem kamen in der Rückrunde noch zwei verletzte Leistungsträger zurück“, führt SV-Spielausschuss-Vorsitzender Sebastian Schromm aus. Zudem wurde mit dem verbands- und landesligaerfahrenen Markus Schmid eine wohl perfekte Ergänzung zu Torjäger Simon Plewa verpflichtet. „Er strahlt im und am Strafraum viel Torgefahr aus“, betont Schromm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hinspielsieg für SG Mannheim

Einen leichten Vorteil besitzt der SV Schriesheim in der Partie gegen den viertplatzierten SG Mannheim. Die Elf von Trainer Ricardo Guimaraes hat einen Zähler Vorsprung auf das kroatische Team und zudem ein Spiel weniger ausgetragen.

„Ein Sieg wäre natürlich ein guter Schritt, den Gegner zu distanzieren. Letztlich spielen aber die Mannschaften ganz vorne noch in unterschiedlicher Konstellation gegeneinander, so dass das Spiel noch keine Entscheidung in irgendeiner Form darstellt“, sagt Schromm. Das Hinspiel konnte die SG Mannheim, die damals Tabellenführer war, für sich entscheiden. wy