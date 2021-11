Spitzenspiel in Kirchheim

Mannheim. Am abschließenden Vorrundenspieltag in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar kommt es zum Gipfeltreffen. Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim tritt am Sonntag, 14 Uhr, beim punktgleichen Tabellenzweiten FT Kirchheim an. Es geht um die Halbzeitmeisterschaft, die bei einem eventuellen Saisonabbruch noch wichtig werden könnte.

Der FC Türkspor verlor am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen den FC Bammental mit 1:2. Doch die Stimmung vor dem Spitzenspiel ist gut, sagt Trainer Serif Gürsoy, der mit Caner Dönmez die Mannschaft betreut. „Das hätte ich nicht gedacht nach der bitteren Niederlage, aber wir haben die Woche sehr gut trainiert, die Jungs sind gut drauf“, betont der Coach und macht klar: „Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht. Theoretisch könnten wir bei einer Niederlage noch auf den vierten Tabellenrang durchgereicht werden, der VfL Kurpfalz Neckarau und der ASC Neuenheim sind nur drei Punkte hinter uns.“ Es geht tatsächlich ganz eng zu an der Tabellenspitze.

Anas Itani wieder fit

„Kirchheim hat den Schwung einer Siegesserie. Es wird ein ganz enges Spiel “, glaubt Gürsoy, der wieder auf seinen Innenverteidiger Anas Itani zurückgreifen kann, der nach muskulären Problemen wieder fit ist. Fraglich ist noch der Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers Ayhan Sabah. „Ich gehe mal davon aus, dass er spielen kann“, sagt Gürsoy.

Der VfL Kurpfalz Neckarau, der am Sonntag, 14 Uhr, Schwetzingen empfängt, könnte mit einem Sieg theoretisch auf dem zweiten Platz überwintern. Der FK Srbija Mannheim hat mit Demir Duric einen neuen Chefcoach und empfängt das Schlusslicht TSV Steinsfurt. bol

