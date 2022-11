Spitzenreiter Rheinau stolpert

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat Tabellenführer Rot-Weiß Rheinau das Topspiel beim MFC 08 Lindenhof verloren, bleibt aber trotz des 1:2 an der Spitze.

Lindenhof – Rheinau 2:1 (1:0)

Rheinau hatte in Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Peter Brandenburger mehr Chancen, aber Lindenhof ging durch Aleksandar Markovic (31.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Rheinau den Druck und glich durch Giovanni Scalamato aus (78.). Doch die 08er gingen nach einem Kontertor von Felix Schreckenberger (83.) erneut und nun auch entscheidend in Front.

FK Srbija – TSV Neckarau 3:1 (1:1)

Spektakulär: Aleksandar Markovic brachte Lindenhof im Spitzenspiel gegen Rheinau in Führung, hier versucht er es per Fallrückzieher. © Berno Nix

Srbija kam gleich mit dem ersten Angriff durch Milos Stankovic zum Führungstreffer (4.). In der Folge hatte der TSV aber Chancen, und Trvko Bosanic traf per Nachschuss nach Elfmeter zum 1:1 (32.). In Hälfte zwei zeigte Srbija das gewohnte Angriffsspiel. Der Doppelschlag durch Luka Stanisic (57.) und Miroslav Dzajski (61.) reichte zum Sieg.

Ilvesheim – Gartenstadt 2:5 (1:1)

Cengihaz Yavuz brachte Ilvesheim mit 1:0 (31.) in Front, Besnik Beljuli traf zum 1:1 (43.) und 1:2 (63.). Der zur Halbzeit eingewechselte Lars Leonhardt brachte den VfB mit einem Hattrick (75., 78., 82.) endgültig auf die Siegerstraße.

Leutersh. – Sandhofen 3:2 (0:2)

Sandhofen ging nach einem Doppelschlag durch Zlatko Militic (35.) und Sebastian Pah (39.) mit 2:0 in Front. Dann verletzte sich bei Sandhofen Nicolas Herwehe schwer am Knie, musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Der SKV war geschockt. Stefan Matthes (72.), Daniel Guardado (74.) und Markus Apfel (90.+5) drehten das Spiel.

Wallstadt – Oftersheim 4:3 (2:2)

Markus Köhler erzielte das 1:0 (6.) für Wallstadt. Mario Benincasa gelang für das Schlusslicht das 1:1 (26.). Joel Stather markierte nach einer Ecke das 2:1 (29.) für die SGO. Doch Kevin Achtstetter verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (40.). Matthias Prokop sah bei Oftersheim die Rote Karte (42.). Mario Geggus traf zum 3:2 (54.) für die SpVgg. Ein Eigentor bescherte der SGO den Ausgleich – 3:3 (70.). Aber im Gegenzug köpfte Köhler das 4:3 (72.) für Wallstadt.

Friedrichsf. – FC Hochstätt 3:1 (1:0)

Benjamin Wanzek (3.) schoss das 1:0 für Friedrichsfeld. Erst in der Schlussphase machten die Gastgeber durch die Tore von Vincent Zipf (80.) und Abdou Sanneh (83.) alles klar. Hakan Ince gelang per Elfmeter nur noch das 1:3 (85.) den FC.

Hockenheim – VfR MA II 2:0 (1:0)

Nils Werner (35.) und Mehmet Sakin (90.+4) ließen Hockenheim jubeln.