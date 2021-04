Spielfeld für Separatisten

Im Baskenland dient der Fußball als Kulisse für das Streben nach Unabhängigkeit. Der wichtigste Verein Athletic Bilbao ist mit der Politik verbunden und setzt ausschließlich auf Spieler mit baskischen Wurzeln. Nun kann Athletic den spanischen Pokal gewinnen.

In einigen Regionen Spaniens streben Menschen nach Unabhängigkeit, im Norden im Baskenland oder im Nordosten in Katalonien. Eine der wichtigsten Bühnen dafür: der Fußball. Am Samstag trifft Athletic Bilbao im Finale der „Copa del Rey“ auf den FC Barcelona, den Vertreter Kataloniens. Es geht um den Pokal des spanischen Königs, mit dem sich viele Basken nicht identifizieren wollen.

Diese ablehnende Haltung hat Tradition. Der ehemalige Spieler José Antonio Aguirre wurde bereits 1936 Regionalpräsident des Baskenlandes. Aguirre unterstützte den Aufbau eines baskischen Nationalteams, auch als Werbung für eine Loslösung von Spanien, doch nach dem Spanischen Bürgerkrieg 1939 war es damit vorbei. „Diktator Franco drängte regionale Traditionen zurück“, sagt Asier Arrate. Auch ausländisch klingende Vereinsnamen wurden verboten. So musste sich der Klub umbenennen: aus Athletic wurde Athlético.

In den Jahrzehnten der Diktatur entwickelten viele Basken eine Abneigung gegen die Regierenden in Madrid. Anfang der 1970er Jahre spielte Bilbao öfter mit Trauerflor, offiziell im Gedenken an gestorbene Vereinsmitglieder – tatsächlich aus Protest gegen Todesurteile. 1976, kurz nach Francos Tod, trafen im baskischen Derby die Teams aus Bilbao und San Sebastián aufeinander. Vor dem Anpfiff steckten beide Kapitäne die Flagge des Baskenlandes in den Anstoßpunkt. „Fast vierzig Jahren waren unsere Symbole verboten. Dieses Spiel war wie eine Wiedererweckung“, erzählt José Maria Etxebarria, der als Jugendlicher das Derby auf der Tribüne verfolgte.

Fußball als Bühne für Aufschwung

Etxebarria gehört zur PNV, zur einflussreichsten Partei im Baskenland. Die PNV war stets um gute Kontakte zu den baskischen Vereinen bemüht, etliche ihrer Spitzenkräfte waren in Vorständen aktiv. 1977 übernahm der PNV-Politiker Jesús María Duñabeitia das Präsidentenamt bei Athletic. Baskische Musiker traten wieder im Stadion auf. Auch immer mehr Fans forderten mehr politische Autonomie. Mit Erfolg: In Spanien wurde Baskisch als eine Nationalität festgelegt und zu einer Amtssprache erhoben. Der Fußball war eine Bühne für den Aufschwung: Real Sociedad aus San Sebastián gewann 1981 und 1982 die spanische Meisterschaft, Athletic Bilbao in den beiden Jahren darauf. Politik und Wirtschaft deuteten diese vier baskischen Titel als Mutmacher für die Region.

Auf Bilder der Meisterschaftsfeiern stößt man in Bilbao häufig. Doch der baskische Nationalismus hat auch die ETA hervorgebracht. Die Untergrundorganisation tötete zwischen 1959 und ihrer Auflösung 2018 mehr als 800 Menschen. Und sie vereinnahmte den Fußball: Im Januar 1986 entführte die ETA den Unternehmer Juan Pedro Guzmán, ein Vorstandsmitglied von Athletic, Tage später wurde er wieder freigelassen. Zudem verschickte sie Erpresserbriefe an wohlhabende Basken, auch an den langjährigen FC-Bayern-Profi Bixente Lizarazu, geboren auf der französischen Seite des Baskenlandes. Die ETA hatte einige hundert Mitglieder, aber Zehntausende Sympathisanten. „Einige Fußballfans haben sich nicht klar vom Terrorismus distanziert“, sagt Sid Lowe, Fußballkorrespondent für den britischen Guardian. „Andere forderten die Freilassung von inhaftierten ETA-Mitgliedern.“

Seit mehr als hundert Jahren setzt Athletic Bilbao ausschließlich auf Spieler mit baskischen Wurzeln. Lange wurden nur gebürtige Spieler aus der Region zugelassen. Mittlerweile ist nicht mehr ihr Geburtsort zentral, sondern ihr „Aufwachsen im baskischen Fußball“. Diese Regeln sind in keiner Satzung festgeschrieben, vermutlich würden sie sonst das Verfassungsgericht auf den Plan rufen.

Drohbrief an Lizarazu

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu Debatten über familiäre Hintergründe der Profis, vereinzelt auch zu Rassismus gegen Spieler mit afrikanischen Wurzeln. Der Durchbruch gelang 2014. Iñaki Williams, geboren in Bilbao, Sohn eines ghanaischen Vaters und einer liberianischen Mutter, war in der Europa-League der erste schwarze Torschütze für Athletic. „Athletic arbeitet bei der Talentsuche mit vielen Partnervereinen und Scouts zusammen“ erläutert José María Amorrortu, der bei Athletic als Spieler, Trainer und Manager tätig war: „Mit diesem Modell ist Athletic noch nie aus der ersten Liga abgestiegen.“

Viele Fans von Athletic Bilbao wollen nichts mit dem spanischen Nationalteam zu tun haben. Häufig sind die Einschaltquoten bei Länderspielen im Baskenland geringer als in anderen Regionen. Dennoch soll die spanische Mannschaft nun bei der Europameisterschaft ihre Vorrunde in Bilbao bestreiten. In Madrid oder Sevilla könnte sie wohl mit wesentlich mehr Unterstützung rechnen.