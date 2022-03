Spannend wird ’s nur noch um Platz zwei

Mannheim. Wenn die SG Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A II noch eine leise Hoffnung auf Platz eins gehegt hatte, dann ist diese spätestens nach dem Spiel gegen den SKV Sandhofen zunichte gemacht worden.

Mit 2:3 unterlag der Club vom Sellweiden gegen die Nord-Mannheimer und verpasste den Coup aus der Vorrunde, als die SG dem SKV die bislang einzige Saisonniederlage zufügte. „Viel hat auch dieses Mal nicht gefehlt. Wir haben 1:0 geführt und dann ein Abseitstor zurückgepfiffen bekommen. Da hätten wir mit 2:0 in die Pause gehen können“, blickt der Sportliche Leiter der SG, Sinisa Tadic, zurück. Nach dem Seitenwechsel stellte Sandhofen taktisch um und holte sich dann doch noch routiniert und verdient drei Punkte.

Direkte Duelle stehen an

Für die SG Mannheim gilt es nun, das Rennen um den Relegationsrang weiter offen zu gestalten. „DJK Feudenheim, Schriesheim, Heddesheim II, Käfertal und uns sehe ich auf Augenhöhe. Die Entscheidung wird wohl erst am letzten Spieltag fallen“, rechnet Tadic mit einem Showdown um Platz zwei. An den nächsten beiden Spieltagen finden drei direkte Duelle dieses Quintetts untereinander statt. Bevor die SG Mannheim nächste Woche den FV Fortuna Heddesheim II empfängt, geht es nun zunächst einmal zur SG Hohensachsen, die zuletzt coronabedingt pausieren musste. „Wir müssen auch in diesen Spielen fokussiert sein und dürfen den Gegner nicht am Tabellenplatz messen und unterschätzen“, so Tadic, der noch das Hinspiel im Kopf hat. „In der Vorrunde haben wir zwei Gegentore durch Standards bekommen. Das müssen wir unbedingt vermeiden.“ wy

