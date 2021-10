Sorgen ums Personal

Mannheim. Fußball-Verbandsligist SV Waldhof Mannheim II verlor am vergangenen Sonntag vor 250 Zuschauern das Derby bei Fortuna Heddesheim mit 0:2. „Das Ergebnis spiegelt aber in keinster Weise den wahren Spielverlauf wider“, sagt Oscar Corrochano, der Trainer der Waldhöfer Perspektivtruppe. „Wir waren bis zur 80. Minute eigentlich die bessere Mannschaft und haben uns auch eine Reihe von Torchancen herausgespielt. Leider haben die Jungs die Möglichkeiten nicht genutzt und wir haben uns in den letzten zehn Minuten noch zwei Gegentreffer gefangen.“

Trotz der Niederlage war Corrochano deshalb mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Man muss auch mal sehen, dass wir ohne drei Stammspieler im zentralen Mittelfeld agieren. Die fehlen uns richtig, aber die Jungs haben gegen Heddesheim wie auch schon gegen den FC Zuzenhausen davor eine sehr gute Partie abgeliefert und sich reingeworfen. Sie haben sich leider nur nicht belohnt.“

Mahmuti fällt länger aus

Kapitän Eduard Mahmuti wird dem SV Waldhof II länger fehlen. © Berno Nix

Am Samstag trifft der SV Waldhof II um 14 Uhr am Alsenweg auf den 1. FC Mühlhausen. „Leider haben wir weitere Ausfälle. Zum Beispiel wird unser Kapitän Eduard Mahmuti länger fehlen“, sagt Corrochano, der aber dennoch Chancen sieht, gegen den Ligavierten eine Überraschung zu schaffen. „Was wir können, haben wir ja schon gegen den ATSV Mutschelbach gezeigt, als wir ein Unentschieden erreicht haben“, sagt Corrochano, der immer wieder betont: „Meine Aufgabe mit der Verbandsligamannschaft ist es, Spieler aus dem Mannheimer Umfeld aufzubauen. Hinzu kommt, dass der eine oder andere aus der ersten Mannschaft bei uns fest spielt.“ Wen Corrochano am Samstag als Verstärkung aus dem wegen der Länderspiele pausierenden Drittliga-Kader begrüßen kann, stand am Donnerstag noch nicht fest.

Am Samstag, 15 Uhr, spielt auch Fortuna Heddesheim das nächste Derby bei der TSG 62/09 Weinheim. Der noch ungeschlagene VfR Mannheim ist am Sonntag, 15 Uhr, bei der SpVgg Durlach-Aue gefordert. bol

