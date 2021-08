Sorgen schon vor dem Start

Mannheim. Nach zwei Jahren B-Klasse sehnte sich der SSV Vogelstang nach der Rückkehr in die A-Klasse – und nach einer Konsolidierung in dieser Liga. Doch Corona machte diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung, zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte der Aufsteiger sieben Zähler gesammelt und damit Rang zwölf belegt. „Man hat von Anfang an gesehen, dass es ein anderes Niveau ist als in der B-Klasse“, erkannte SSV-Trainer Manfred Kern. „Uns war klar, dass es ein Kampf gegen den Abstieg wird und wir erst einmal nur die Klasse halten wollten.“

Auch im neuen Anlauf wird sich an diesen Zielen nichts ändern. Kern: „Realistisch betrachtet ist das Ziel: Nichtabstieg. Mit viel Optimismus schielen wir auf einen einstelligen Tabellenplatz.“

Drei Kreuzbandrisse

Christopher Huber (r.) hat den SSV verlassen. © Berno Nix

Ob der Kader der Vogelstängler gerüstet und breit genug ist, um in dieser Liga dagegenzuhalten, wird sich zeigen. Die Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Kern sind mittlerweile so groß geworden, dass er sogar selbst über ein Comeback als Spieler nachdenkt. Patrick Chubrasik und Christopher Huber haben sich dem SC Pfingstberg/Hochstätt angeschlossen, und in der Vorbereitung wurde das Team noch von drei Kreuzbandrissen heimgesucht. „Kurios war, dass zwei davon innerhalb eines Spiels innerhalb von 20 Minuten passiert sind“, erklärt Kern, dass der SSV in diesem Sommer wohl einen traurigen Rekord hält.

Beim Spiel gegen den B-Ligisten SV Sandhofen (5:4) erwischte es Thorsten Niedballa, für ihn wurde Linus Kohl eingewechselt, den kurze Zeit später die gleiche Verletzung ereilte. Auch Augustino Lochiatto zog sich einen Kreuzbandriss zu, so dass der Kader von Kern enorm geschrumpft ist.

Auf der Habenseite hat sich auf dem Transfermarkt nichts ergeben, der SSV Vogelstang geht ohne Neuzugänge in die Saison. Somit ist davon auszugehen, dass Kern zum Saisonauftakt gegen den SV Laudenbach selbst die Schuhe schnüren wird. „Ich werde mich in den Dienst der Mannschaft stellen“, sagt der Trainer, der mit Argen Hartorian ab dieser Saison einen neuen Assistenten an seiner Seite hat.