Sophia Gehr setzt auf Mitfavorit Italien im Match gegen die Schweiz

Mannheim. Italien – Schweiz (16. Juni, 21 Uhr)

AdUnit urban-intext1

28 Spiele ungeschlagen und neun Partien ohne Gegentor: Italien ist die stärkste Mannschaft der Gruppe A. Im Eröffnungsspiel erzielte die Squadra Azzurra nicht nur erstmals bei einer Europameisterschaft drei Tore innerhalb von 90 Minuten. Italien zeigte auch klar und deutlich, dass die stolze Fußballnation um den Titel mitspielen will. Das Team der Schweizer mit insgesamt fünf Bundesligisten in der Startelf startete sehr ambitioniert ins Turnier. Insgesamt war die Schweiz aber zu passiv und zu wenig konsequent vor dem gegnerischen Tor. Das kann den Schweizern auch in Rom gegen eine erfahrene Defensive zum Verhängnis werden. Ich tippe 2:0.

Mein Tipp: 2:0

Türkei – Wales (16. Juni, 18 Uhr)

AdUnit urban-intext2

Bei der zweiten Partie des Tages rechne ich mit einem Remis. Die Türkei wurde ihrer Rolle als Geheimfavorit bislang nicht gerecht. Zu groß waren die Erwartungen an das junge Team. Wichtig für die Mannschaft ist Führungsspieler und der gebürtige Mannheimer Hakan Çalhanoğlu. Der 27-Jährige ist laufstark und zeigte gegen Italien gute Spielansätze. Jetzt muss er gemeinsam mit Kapitän Burak Yılmaz Verantwortung übernehmen. Allerdings werden auch die Waliser mit Hoffnungsträger Gareth Bale treffen.

Mein Tipp: 1:1

AdUnit urban-intext3

Finnland – Russland (16. Juni, 15 Uhr)

AdUnit urban-intext4

Auch wenn Finnland die höchst emotionale Partie gegen Dänemark nicht dominiert hat. Die Uhus haben ihre Chance genutzt und könnten mit ihrer ersten EM-Teilnahme zum neuen Island werden. Mit einem Unentschieden wäre das Achtelfinale zum Greifen nah. Für Russland war der Weltranglistenerste Belgien eine Nummer zu groß. Trotz Heimvorteil wird es aber auch heute nicht für einen Sieg reichen. Die Finnen werden mit aller Kraft das eigene Tor sauber halten: Ich tippe 0:0.

Mein Tipp: 0:0

Und wie tippst Du?

Mach mit bei unserem EM-Tippspiel, messe Dich mit unseren Experten und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

Viel Spaß und Erfolg!