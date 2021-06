Sophia Gehr glaubt an ein Torfestival der Belgier gegen Finnland

Mannheim. Finnland – Belgien (21. Juni, 21 Uhr)

Die höchst dominanten Belgier sind seit der Rückkerhr von Kevin De Bruyne und Axel Witsel eine andere Mannschaft. Zehner De Bruyne hat nur neun Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleichstreffer gegen die Dänen vorbereitet und danach selbst getroffen. Er wird auch gegen die Uhus immer wieder Chancen kreieren. Finnland wird versuchen, das eigene Tor so lange wie möglich sauber zu halten. Doch lange werden die Finnen die Null nicht halten können. Ich rechne mit einem Torfestival der Belgier.

Mein Tipp: 0:4

Russland – Dänemark (21. Juni, 21 Uhr)

Dänemark galt als einer der Geheimfavoriten. Dann kam der dramatische Zusammenbruch von Hoffnungsträger Christian Eriksen – und die Dänen waren emotional am Ende. Gegen die Belgier hat Dänemark aber gezeigt, warum ihnen viele zu Beginn des paneuropäischen Turniers mehr als nur das Erreichen der K.-o.-Runde zugetraut hatten. Schaffen sie es dieses Mal, vor heimischer Kulisse in Kopenhagen 90 Minuten so zu spielen wie die erste Halbzeit gegen die Belgier, fahren die Dänen drei Punkte ein. Für sie geht es um alles. Russland fehlt es ganz einfach an konstanten Leistungsträgern in der Offensive.

Mein Tipp: 0:1

Ukraine – Österreich (21. Juni, 18 Uhr)

Das Ziel lautet Achtelfinale: Ein Unentschieden würde voraussichtlich sowohl den Ukrainern als auch Österreich reichen. Das Team der Ukraine hat gezeigt, dass es auch gegen Topmannschaften wie die Niederlande Tore schießen kann. Doch auch Österreich will seine Fans - nach einer schwachen Leistung gegen die Niederlande - nicht wieder enttäuschen. Ich tippe 1:1.

Mein Tipp: 1:1

Nordmazedonien – Niederlande (21. Juni, 18 Uhr)

Niederlande hat sich für die K.-o.-Runde bereits qualifiziert. Das Oranje-Team um Führungsspieler Georginio „Gini“ Wijnaldum und Memphis Depay kann befreit aufspielen. Sie werden sich auch das dritte Gruppenspiel nicht nehmen lassen. Nordmazedonien ist zwar immer für ein Tor gut, gegen die – von den Fans kritisch beäugte – Fünferkette um Rückkehrer Matthijs de Ligt, bleiben sie aber chancenlos.

Mein Tipp: 0:3

