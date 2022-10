Sonntagsschuss von Parduzi als Dosenöffner

Ried. Mit einem Heimsieg gegen den FC Ober-Abtsteinach hat der VfR Bürstadt den dritten Sieg in Folge eingefahren. Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A besiegten die Bürstädter den Tabellenzweiten mit 4:2 (3:1). Bei der SG Nordheim/Wattenheim ist die Erfolgsserie dagegen gerissen. Gegen den FSV Rimbach verlor die Sportgemeinde mit 2:3 (2:1).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

VfR Bürstadt – Ober-Abtstein. 4:2

„Das war wieder eine sehr starke Vorstellung unserer Mannschaft. Der Sieg ist verdient, wir haben uns alle Tore gut herausgespielt. Gegen ein Top-Team der Liga so zu gewinnen, macht mich megastolz“, freute sich VfR-Trainer David Vorreiter. „Drei Siege in Folge fühlen sich natürlich ungleich besser an, als so eine Niederlagenserie, wie wir sie vorher hatten“, fügte er an. Ab der ersten Minute ging der VfR konzentriert zu Werke. Nach nur drei Minuten brachte Bleon Parduzi die Bürstädter mit einem Schuss aus etwa 30 Metern in Führung (4.). „Ein echter Sonntagsschuss, ein absolutes Traumtor. Das war für uns so etwas wie der Dosenöffner. Parduzi wollte diesen Treffer und hat den Schuss optimal getroffen“, schwärmte Vorreiter. Danach erhöhte Matthias Gerlich nach einem Parduzi-Eckball auf 2:0 (27.), wenig später schloss Ahmet Tubay eine Offensiv-Kombination zum 3:0 ab (40.). Fast mit dem Pausenpfiff verkürzte der FCO aber durch Joschua Christian Weihrich zum 1:3-Halbzeitstand (45.). Im zweiten Durchgang traf Kevin Krezdorn zum 4:1 (50.). Den Schlusspunkt zum 2:4 setzte Jakob Hirschberg in der Nachspielzeit (90.+2).

SG NoWa – FSV Rimbach 2:3

„In diesem Spiel war für uns ein Punkt drin. Dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen, ist enttäuschend. Einmal mehr haben wir zu wenig aus unseren zahlreichen Chancen gemacht. Die Rimbacher waren dagegen sehr effektiv und konnten sich auf ihre Offensivleute Patrick Feller und Amir Duric verlassen“, resümierte SG NoWa-Coach Jens Stark nach der Heimniederlage gegen den FSV.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-A-Liga Vorreiter fordert Mut Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-A-Liga Grünig führt die SG No/Wa zum Sieg Mehr erfahren

Colin Mitsch brachte die Sportgemeinde früh in Führung (7.). Die Rimbacher antworteten aber umgehend durch Patrick Feller, der zum 1:1 (9.) einköpfte. Danach erzielte Marc Bormuth die 2:1-Halbzeitführung für die SG NoWa (21.). Nach einer guten Stunde kamen die Gäste jedoch erneut zum Ausgleich. Nach einem Foul an Patrick Feller bekam der FSV einen Strafstoß zugesprochen, Rimbachs Spielertrainer Amir Duric verwandelte souverän (60.). Und kurz vor dem Abpfiff köpfte erneut Feller den Ball zum 3:2-Endstand über de Linie (88.) rago