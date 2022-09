Solider Saisonstart

Mannheim. Frauenfußball-Oberligist TSV Neckarau ist mit einem 0:0 gegen den SC Sand 2 in die neue Saison gestartet. Trotz besserer Chancen blieb dem Team von Trainerin Lena Trentl ein Torerfolg verwehrt. „Es war ein solider Start“, bilanzierte Trentl. Der SC Sand 2 sei mit einem gut besetzten Kader – unter anderem mit Spielerinnen aus der Zweitliga-Mannschaft – angetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckarau dominierte die erste Hälfte und erzielte auch einen Treffer. Dieser fand jedoch keine Anerkennung, weil sich Jule Riegler im Abseits befand. Nach der Pause wendete sich das Blatt, die Gäste forderten Torhüterin Lena Kurz ein ums andere Mal. Doch auch die zweite Halbzeit blieb trotz guter Chancen auf beiden Seiten torlos.

In der Offensive sah Trentl Luft nach oben: „Wir wollen einen offensiven Fußball spielen, das war unsere große Stärke in der Vorsaison. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir über die Länge des Spiels die besseren Chancen hatten, sie aber leider nicht genutzt haben.“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Hoffen auf EM-Effekt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga Wahnsinn in der Nachspielzeit Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse A1 Realistischer Aufsteiger Mehr erfahren

Obwohl Trentl dem verpassten Sieg nachtrauerte, war sie alles in allem mit der Leistung ihrer Spielerinnen gegen die favorisierten Gäste zufrieden. Die Mannschaft werde in dieser Woche an ihrer Chancenverwertung arbeiten, um am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim FC 1921 Freiburg-St. Georgien „anzufangen, Tore zu schießen“. tapi