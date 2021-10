Silvas Erlösung

Leipzig. Die ganze negative Energie der Profis von RB Leipzig entlud sich beim Blitztor von André Silva. Wochenlang warteten die Sachsen auf eine Initialzündung ihres Neuzugangs, nun freute sich auch Trainer Jesse Marsch beim 3:0 gegen den VfL Bochum über den befreienden Treffer des Portugiesen nur 36 Sekunden nach der Einwechslung. Es sei ein bisschen schade, dass Silva so lange draußen gesessen habe, gestand Marsch, „weil André so ein guter Spieler, so ein guter Mensch ist. Ich habe ihm heute gesagt: „Bleib stark, wir glauben an dich. Du bist ein großer Plan für unsere Zukunft.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Treffer von Silva aus dem Spiel heraus für Leipzig macht Hoffnung auf einen Leistungsaufschwung des Champions-League-Teilnehmers nach der Länderspielpause. „Es fühlt sich prima an, es tut auch gut, Erfolg zu haben, wenn man hart arbeitet“, sagte der für 23 Millionen Euro geholte Torjäger, der bislang hinter den Erwartungen geblieben war.

Wichtiger Sieg über Bochum

Unter Marsch war er zuletzt nur noch zweite Wahl. Obwohl er laut Aussage des Amerikaners fitter als Yussuf Poulsen ist, saß Silva bis zur 69. Minute auf der Bank. In der höchsten Not brachte Marsch Silva zusammen Dominik Szoboszlai, der beim 1:2 gegen den FC Brügge noch enttäuschte. Der Ungar fand per Ecke mit seinem ersten Ballkontakt den Torjäger – Silva traf per Kopf zur Führung. Damit rettete er die Stimmung bei den Leipzigern, nachdem die Zuschauer die RB-Leistung phasenweise mit Pfiffen quittierten. dpa