Silas und die Flucht nach vorne

Stuttgart. Silas steht auf seinem weißen Trikot mit rotem Brustring. So kurz, so korrekt. Wamangituka wäre ausgeschrieben zu lang. Und nicht richtig. Silas Katompa Mvumpa heißt der junge Mann tatsächlich, der die VfB-Fans in der vergangenen Saison über elf Tore hat jubeln lassen. In seinen zwei Jahren beim VfB Stuttgart hat es den Flügelstürmer nie vor eine Kamera zum Interview gezogen. Das Reden nach seinen Toren hat er anderen überlassen. Die Scheu, sich in der Öffentlichkeit zu äußern, lässt sich rückblickend nun erklären.

Wer eine Lüge lebt, der tut dies still, heimlich. Und leidet. Im Mai hat Silas die Situation nicht mehr ausgehalten, er hat sich Sven Mislintat offenbart. „Er wollte nicht mehr unter diesem Druck weiterleben“, erzählt der Sportdirektor. Der Druck, der entsteht, wenn der Lebenslauf Fehler aufweist. „Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht“, sagt Silas: „Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren.“ Es ist eine Geschichte über modernen Menschenhandel, die viel aussagt über unsere Welt und die Schattenseiten des Profifußball. „Silas ist kein Einzelfall in Europa. Es geht darum, aufzudecken“, sagt Mislintat und rekapituliert aus Sicht des VfB die Geschichte des jungen Mannes aus dem Kongo, der unter anderem Namen und mit falschem Geburtsdatum zum Bundesligastar wird. Als 17-Jähriger absolviert Silas 2017 ein Probetraining beim belgischen Spitzenclub RSC Anderlecht. Als das Drei-Monats-Visum abläuft, muss er eigentlich zurück in die ehemalige belgische Kolonie, um es zu erneuern. Hier schaltet sich ein Vermittler ein, skizziert, dass es für den jungen Mann kein Ticket zurückgebe, wenn er Europa jetzt verlasse. Jahr für Jahr kommen afrikanische Talente nach Belgien und Frankreich. Angelockt von Versprechungen, geraten sie schnell in Abhängigkeit von zwielichtigen Personen.

Abhängigkeit vom Berater

Allein, jung und unbedarft gerät der Afrikaner an einen Vermittler, die Reise durch Europa führt zum Paris FC. „Das war mehr und mehr ein Abhängigkeitsverhältnis, wie bei vielen anderen auch“, sagt Mislintat. Der Berater kontrolliert das Leben, den Zugriff aufs Konto. Und hat den Spieler in der Hand, weil dieser durch seine geänderte Identität erpressbar ist. „Neben der psychologischen Abhängigkeit gab es auch eine finanzielle“, sagt Mislintat.

Aus Katompa Mvumpa wurde so Wamangituka, ein Vorname seines Vaters, immerhin. Sein Geburtstag vom 6. Oktober 1998 auf den 6. Oktober 1999 verlegt. Der neue Name, die Altersänderung. Warum das alles? „Es ging nicht um eine Aufenthaltsgenehmigung, die hätte er auch unter seinem richtigen Namen erhalten“, ist sich Mislintat sicher. „Es ging mehr um die Vermeidung von Ablösezahlungen und Ausbildungsentschädigungen. Das erscheint uns sehr wahrscheinlich.“

Noch sind viele Fragen offen. Der DFB-Kontrollausschuss wurde vom VfB informiert und will „die Angelegenheit im Hinblick auf ein mögliches sportstrafrechtliches Fehlverhalten des Spielers überprüfen“, so der Ausschussvorsitzende Anton Nachreiner. Folgen drohen eher dem Spieler – und nicht dem VfB: Auf Spielergebnisse der vergangenen Saison hat die Sache keinen Einfluss mehr, da die Fristen für Einsprüche längst abgelaufen sind.