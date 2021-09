Wegen der ersten Englischen Woche der Saison geht es in der Fußball-Gruppenliga zurzeit Schlag auf Schlag. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Eintracht Bürstadt die SKV Büttelborn. Für die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund, die am Mittwochabend spät mit 1:2 (0:0) beim FC Fürth verlor, wäre ein Punktgewinn am fünften Spieltag nach zuletzt drei Niederlagen enorm wichtig. Der FSG Riedrode

...