Sigmund-Elf „zum Punkten verdammt“

Bürstadt. „Unbefriedigend“ nennt Spielertrainer Benjamin Sigmund die bisherige Ausbeute von Eintracht Bürstadt in der Fußball-Gruppenliga. Verständlich: Vier Punkte aus acht Spielen reichen nur für den vorletzten Platz. Auf den 5:1-Auftaktsieg gegen den FV Mümling-Grumbach folgten sechs Niederlagen am Stück. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den SV 07 Geinsheim. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zum TSV Lengfeld.

„Bis auf die zweite Halbzeit beim 1:5 gegen Groß-Gerau, wo wir zur Pause verdient führen und dann völlig den Faden verlieren, waren wir nie chancenlos. Wir hatten immer unsere Torchancen. Aber das nützt alles nichts“, sagt Sigmund über die vergangenen Spieltage, die mit zwei Englischen Wochen straff getaktet waren: „Man hat gemerkt, dass viele Spieler Trainingsrückstand haben. Das holt man nicht von heute auf morgen auf. Aber man muss auch sagen: Wir haben vermehrt gegen Mannschaften gespielt, die jetzt im oberen Drittel stehen.“

In der zweiten Kreispokal-Runde setzte sich die Eintracht am Mittwoch mit 3:1 gegen den FC Fürth durch. Beim Tabellen-14. Lengfeld (sechs Punkte) wollen die Bürstädter jetzt auch in der Liga die Wende schaffen. „In Lengfeld und gegen Türk Gücü Rüsselsheim sind wir zum Punkten verdammt. Da ist es von der Konstellation aber auch realistischer“, meint Sigmund.

Beim TSV taten sich Mannschaften aus dem Ried in der Vergangenheit oft schwer. „Die Lengfelder leben halt von ihrem Platz, den sie kennen und der uneben ist. Die Ried-Clubs spielen ja hauptsächlich auf Kunstrasen“, erklärt der Eintracht-Coach, betont aber: „Der Platz muss uns egal sein. Wir fahren dorthin, um ein gutes Spiel zu machen. Wir müssen punkten und da unten rauskommen.“

Am Sonntag wird die Eintracht erstmals in dieser Runde fast komplett antreten können. Nur Stammtorwart Jannik Hüter fehlt. Für ihn rückt Christian Steiner zwischen die Pfosten. Die positive Personallage dürfte sich vor allem mental positiv auf die Bürstädter auswirken, die zuletzt ständig umstellen mussten – aber auch körperlich, wie Sigmund klarstellt: „Die Spieler fehlen ja nicht nur für die Spiele am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Es macht einen Unterschied, ob ich mit acht oder 16 Leuten trainiere.“ Mit Marjus Korreshi legte die Eintracht vor kurzem personell nach. Der 22-jährige Innenverteidiger, der schon in der ersten albanischen Liga zum Einsatz kam, traf gegen Geinsheim zum späten 2:2-Endstand. cpa