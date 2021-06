SGH startet am 1. Juli Vorbereitung

Hüttenfeld. Mit großer Erwartung und neuem Trainer sieht Fußball-B-Ligist SG Hüttenfeld dem Start in die neue Fußballsaison entgegen. Derzeit ordnet der neue Übungsleiter Hans Scheidel aber nur ein lockeres Training an, bei dem das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund steht. Immerhin begrüßte er beim ersten Training 22 Spieler.

Mit dieser Lockerheit aber wird es am 1. Juli beim ersten offiziellen Training vorbei sein. „Dann werden wir gezielt auf die am 15. August beginnende Runde hinarbeiten“, kündigt Scheidel Intensität in der Trainingsarbeit an. Auch zwei Vorbereitungsspiele stehen bereits fest. Empfängt die SGH am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr den A-Ligisten VfR Fehlheim II, gastiert am 11. Juli der Mannheimer B-Ligist SV Sandhofen auf dem Hüttenfelder Sportgelände „Am Hegwald“. hias