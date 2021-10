SGH schielt auf Rang zwei

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße empfängt die SG Hüttenfeld als Tabellenvierter am Sonntag die TSV Auerbach II, die auf dem dritten Tabellenplatz steht. „Wir wollen die Auerbacher mit einem Heimsieg überflügeln“, strebt SGH-Trainer Hans Scheidel gegen die Bergsträßer die volle Punktausbeute an. Ein Sieg ist nach Scheidels Auffassung auch deswegen so wichtig, weil „wir so lange wie möglich oben dabei bleiben wollen“.

Ob dies gelingt, werden gerade die kommenden Begegnungen zeigen. Denn nach dem Heimspiel gegen Auerbach, gastiert die SGH bei der Sportvereinigung Affolterbach, ehe sie den SV/BSC Mörlenbach empfängt. „Danach werden wir sehen, wohin uns unser Weg führt. Ich hätte nichts dagegen, wenn es in Richtung der beiden ersten Tabellenplätze gehen würde“, hofft Scheidel, dass der Aufwärtstrend seiner Mannschaft anhält.

Immerhin scheint sich das Lazarett der Hüttenfelder langsam zu lichten. Mussten Jörg Scheidel, Kevin Wolf, Marvin Greiner, Ruben Ronellenfitsch und Andreas Rünger in den vergangenen Begegnungen krankheits- oder verletzungsbedingt passen, so deutet sich nun ihre Rückkehr in den Kader an. Gleiches gilt für SGH-Urgestein Dirk Ehret.

Kirschhausen – SG Lampertheim

Nach dem turbulenten Heimspiel gegen die SG Odin Wald-Michelbach, das glücklicherweise mit einem 4:3-Heimsieg endete, gastiert die SG Olympia/VfB Lampertheim nun beim SV Kirschhausen. „Wir werden nicht den Fehler machen und den SV Kirschhausen an seinem elften Tabellenplatz messen, denn die Mannschaft gehört unter die ersten Fünf“, spricht Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres mit großem Respekt von der Elf von Frank Tegelkämper.

Was beide Mannschaften vereint ist die personelle Misere. Bei den Lampertheimern fehlen aktuell Justin Ekkerink (Patellasehnenreizung), Heiko Hanusch (privat verhindert) und Rouven Schmitz. Hinter dem Einsatz von Torwart Kirill Dorngov (Daumenverletzung) steht ein Fragezeichen.

TSV Hambach – FV Hofheim

Deutlich in der Außenseiterposition befindet sich der FV Hofheim vor dem Auswärtsspiel gegen die verhinderte Spitzenmannschaft TSV Hambach. „Uns fehlt einfach die mannschaftliche Konstanz“, sagt Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister und erwähnt dabei, dass der am Sonntag bei der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Gras-Ellenbach eingewechselte Kay Strebel nun schon der 28. Hofheimer Spieler ist, der in dieser Runde zum Einsatz kam.

FSV Rimbach – FSG Riedrode II

Erneut Samstag im Einsatz ist die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, die beim FSV Blau-Weiß Rimbach gastiert. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. hias