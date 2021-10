SGH hält Tuchfühlung zur Spitze

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße strebt die SG Hüttenfeld nach dem 2:0-Auswärtserfolg gegen die Reserve der Tvgg Lorsch weiter nach oben. Nicht so gut lief es dagegen für die zweite Mannschaft der FSG Ried-rode, die der TSV Auerbach II mit 0:1 unterlag. Für die SG Olympia/VfB Lampertheim gab es beim 1:2 gegen Gras-Ellenbach ebenfalls nichts zu erben. Der FV Hofheim war spielfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tvgg Lorsch II – SG Hüttenfeld 0:2

Die Grün-Weißen aus Hüttenfeld setzten früh die Segel für den Auswärtserfolg und schon in der siebten Minute fiel die Führung. Nach einer sehr schönen Vorarbeit von Kevin Wolf ließ Andreas Rünger dem Lorscher Torwart keine Abwehrmöglichkeit und machte sich somit an seinem Geburtstag selbst das schönste Geschenk. Kurz vor Spielende aber bot sich den Lorschern eine gute Chance. Die Erlösung aus Sicht der SGH erfolgte in der dritten Minute der Nachspielzeit, als der zwischenzeitlich ausgewechselte Kevin Wolf zum 2:0 traf.

FSG Riedrode II – Auerbach II 0:1

Unter Personalnot litt die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, so dass sie auf Unterstützung aus der Altherren-Mannschaft angewiesen war. Trotz dieser Widrigkeiten war es ein sehr ordentliches B-Liga-Spiel der FSG II. „Das war ein ausgeglichenes Spiel, das schön anzusehen war“, sah Vorstand Horst Kreiling keinesfalls den fußballerischen Notstand ausgebrochen. Dennoch musste Riedrode eine Niederlage quittieren. In der 73. Minute erlaubte sich die Abwehr auf der Grundlinie einen Querschläger. Nutznießer dieser verunglückten Aktion war Auerbachs Alexander Hübsch, der das 1:0 erzielte. Im Gegenzug wäre fast der Ausgleich gefallen, doch Dominik Wiegand traf nur den Pfosten. Da auch Mirko Alimi in der Schlussphase seine Möglichkeit ausließ, blieb es beim knappen Auerbacher Erfolg, der die tapferen Riedroder etwas um ihren Lohn brachte.

SG Lampertheim – Gras-Ellenb. 1:2

Unter ihren Möglichkeiten blieb die Lampertheimer Spielgemeinschaft gegen den ebenfalls ersatzgeschwächten TSV Gras-Ellenbach. „Der Sieg für Gras-Ellenbach geht letztlich in Ordnung, auch weil wir zu kompliziert gespielt haben“, ärgerte sich Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Nur 20 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da gelang den Gästen das 1:0 durch Florian Staier.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Danach verbesserten sich die Lampertheimer, hatten gute Chancen durch Kevin Haberkorn und Justin Ekkerink, die beide aber nur die Latte trafen. Ekkerink war es auch, dem in der 61. Minute das zwischenzeitliche 1:1 per Foulelfmeter gelang. Doch das glücklichere Ende hatten an diesem Tage die Gras-Ellenbach, die nach Marius Steinmanns Siegtreffer in der 87. Minute drei Punkte mit aus Lampertheim nahmen. hias