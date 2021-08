SG sichert sich immerhin Punkt

Ried. Am Sonntag gab es keinen Sieg für eine der vier Ried-Mannschaften in der Kreisliga B. Während Hüttenfeld und Riedrode Niederlagen bezogen, endeten die Begegnungen des FV Hofheim und der SG Lampertheim jeweils 1:1.

FSG Riedrode II – Tvgg Lorsch II 2:4

Schon in der 9. Minute lag die FSG mit 0:1 in Rückstand, Lorschs Waldemar Schelkunov war aus acht Metern erfolgreich. Die Minute vor der Halbzeit hatte es dann in sich: Yannis Zanoun erzielte nach Schelkunows Vorarbeit zunächst das 0:2, ehe sich die Lorscher noch ein vermeidbares Handspiel durch Heidt erlaubten. Dem folgte ein Handelfmeter, den Sebastian Brabandt sicher zum 1:2 verwandelte. Die Riedroder Hoffnung auf einen schnellen Ausgleich erhielt in der 50. Minute einen Dämpfer, als Zanoun ins rechte Eck zum 1:3 traf. Doch noch einmal kam die FSG zurück und verkürzte in der 72. Minute auf 2:3, als Pascal Kratz‘ Gewaltschuss vom Pfosten ins Tor ging. Bedingt durch einen Riedroder Abwehrfehler stellte der eingewechselte Feldi aber den alten Abstand wieder her – 2:4.

FV Hofheim – FSV Zotzenbach 1:1

Jakub Dzik (l.) ist hier vor Auerbachs Cedrick Samstag am Ball. © Nix

„In einem Spiel ohne nennenswerte Höhepunkte war das ein gerechtes Ergebnis“, urteilte Hofheims Pressesprecher Jürgen Hofmeister über den doch eher müden Kick. Zunächst durften dabei die Hofheimer jubeln, als Paul Buschmanns schöner Flugkopfball in der sechsten Minute das 1:0 bedeutete. Die Freude währte nur neun Minuten. David Rauchs trockener Schuss ins kurze Eck sorgte für den 1:1-Endstand.

Schönmattenwag II – Hüttenf. 5:1

Michael Löwer, das Spielausschussmitglied der SG Odin Wald-Michelbach, sah die Verstärkung von Erstmannschaftsspieler Gero Lammer als Grund dafür an, warum die Platzherren in Schönmattenwag zu einem so hohen Erfolg über die Hüttenfelder kamen. Immerhin gelang Christopher Rünger das zwischenzeitliche 3:1 (58.).

SG Lampertheim – TSV Auerb. II 1:1

Ein Lampertheimer Tor von Justin Ekkerink war zu wenig, um die spielstarke Auerbacher Reserve zu bezwingen. Ferdi Ayyildiz‘ Treffer sorgte für den 1:1-Endstand. „Heute hat sich eine ersatzgeschwächte Lampertheimer Mannschaft aufgrund einer sehr guten kämpferischen Leistung das Unentschieden redlich verdient“, fand Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzenden der SG Lampertheim. hias