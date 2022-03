SG nun mit breiter Brust

Ried. Dank eines 5:4-Erfolges bei der zweiten Garnitur der SG Odin Wald-Michelbach hat sich die SG Olympia/VfB Lampertheim im Abstiegskampf der Kreisliga B Bergstraße etwas Luft verschafft. „Es wäre schade, wenn wir nach diesem Sechs-Punkte-Spiel nicht neues Selbstbewusstsein hätten“, hofft Sportausschussvorsitzender Patrick Andres, dass die mentale Krise bewältigt ist.

Auch am Sonntag ist es dringend notwendig, dass die Spielgemeinschaft mit breiter Brust auftritt. Gegner TSV Hambach hat sich inzwischen – sehr zum Leidwesen der SG Hüttenfeld – auf den dritten Tabellenplatz vorgekämpft. Die SG will möglichst viele Akteure einsetzen, die in Wald-Michelbach dabei waren. „Aber Kirill Dorngofs Einsatz nach seiner Schulterverletzung kam zu früh“, kündigt Andres einen erneuten Wechsel im Tor an.

Hohe Hürde in Zotzenbach

Vor dem Auswärtsspiel beim heimstarken FSV Zotzenbach muss Zoltan Varga, der neue Trainer der SG Hüttenfeld, erneut angeschlagene Spieler zum Einsatz bringen. „Wir wollen an unsere gute Leistung bei der 2:3-Niederlage in Auerbach anknüpfen und uns ordentlich aus der Affäre ziehen“, wäre Varga mit einem Unentschieden zufrieden.

In einem sehr guten, kampfbetonten Spiel bezwang der FV Hofheim am Dienstag den SV Kirschhausen mit 2:1. Dabei zählten die beiden Torschützen Vassili Theodorou und Marcel Liedtke zu den Besten ihrer Mannschaft. Der Erfolg sollte dem FVH am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenneunten TSV Weiher Mut machen.

Die Partie bei der SV Affolterbach letzten Sonntag fiel coronabedingt aus, nun will die FSG Riedrode II mit einem Heimsieg gegen den SV Kirschhausen ihr Punktekonto aufbessern. hias