SG NoWa unter Druck

Ried. Nachdem der FV Biblis am vergangenen Wochenende spielfrei blieb, steht am Sonntag das Auswärtsspiel gegen den FC 07 Bensheim II an. Die SG Nordheim/Wattenheim empfängt am elften Spieltag der Kreisliga A den TSV Aschbach.

SG NoWa – TSV Aschbach

Nach zehn Saisonspielen fällt die Bilanz der SG NoWa sehr mager aus. Die Mannschaft von Trainer Jens Stark hat lediglich ein Spiel gewonnen und steht mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt unterlag die Spielgemeinschaft beim VfR Fehlheim II und musste damit einen direkten Konkurrenten ziehen lassen.

Am Sonntag trifft die SG NoWa erneut auf das nächste Kellerkind. Mit dem TSV Aschbach kommt eine Mannschaft, die ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist. „Für uns ist das wieder ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir müssen unbedingt gewinnen, auch um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten“, fordert Stark. Gegen den TSV wollen die Nordheim/Wattenheimer versuchen, den Druck von Beginn an hochzuhalten. Stark: „Wir werden es diesmal offensiver angehen und hoffen auf ein schnelles Tor. Das würde unserem Spiel Ruhe geben. Außerdem müssen wir Carsten Weihrauch, über den fast alles im Aschbacher Spiel läuft, möglichst neutralisieren.“

FC 07 Bensheim II – FV Biblis

Mit sieben Siegen bei nur einer Niederlage aus den ersten zehn Spielen hat sich der FV Biblis auf dem zweiten Tabellenplatz eingenistet. Nach dem spielfreien Wochenende reist die Mannschaft um Spielertrainer Torsten Schnitzer am Sonntag zur Reserve des FC 07 Bensheim. „Die Bensheimer haben eine junge, sehr talentierte Truppe, die in dieser Saison gut unterwegs ist. Sie haben eigentlich nicht den einen oder anderen Schlüsselspieler, sondern sind als Mannschaft gefährlich“, ordnet Schnitzer die Bensheimer ein.

Allerdings wurde deren Höhenflug zuletzt gestoppt: Sowohl gegen Lindenfels als auch Ober-Abtsteinach kassierten die Nullsiebener Niederlagen. „Bis zur Winterpause sind es noch drei Spiele. Die wollen wir möglichst alle gewinnen und oben dranbleiben. In Bensheim werden wir unserer Favoritenrolle hoffentlich gerecht.“ rago