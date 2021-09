SG NoWa muss punkten

Ried. Aus Sicht der SG Nordheim/Wattenheim verlief die erste Phase der Saison in der Kreisliga A weniger erfolgreich. Lediglich einen Sieg bei drei Niederlagen holte die Truppe von Trainer Jens Stark aus den ersten vier Spielen und steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die Sportgemeinde das nächste Heimspiel an. Mit dem SC Rodau gastiert eine Mannschaft auf dem Wattenheimer Sportplatz, die mit einem Sieg und zwei Niederlagen ebenfalls durchwachsen in die Runde gestartet ist. „In diesem Heimspiel müssen wir unbedingt drei Punkte holen, denn Rodau ist ein direkter Konkurrent für uns. Es gilt, ein anderes Gesicht zu zeigen wie etwa zuletzt in der ersten Halbzeit gegen Bensheim. Vor allem in den Zweikämpfen müssen wir viel aggressiver zu Werke gehen“, fordert SGN-Coach Stark.

Zudem dürfe seine Elf die „Roten Teufel“ nicht unterschätzen, warnt Stark: „Das ist uns nämlich im vergangenen Jahr passiert und da haben wir direkt eine 1:8-Heimklatsche bezogen. Diesmal dürfen wir uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Ich rechne mit einer umkämpften Partie und hoffe auf einen positiven Ausgang für uns.“

Personell wird Stark seine Truppe etwas umbauen müssen. Jonas Pixberg ist wegen eines Muskelfaserrisses außer Gefecht gesetzt, Justin Keller, Jonas Reis und Jonas Haasler sind angeschlagen. „In der Abwehr werden wir uns deshalb etwas einfallen lassen müssen“, sagt der Coach.

TSV Aschbach – FV Biblis

Ungleich besser verliefen die ersten Saisonspiele dagegen für den FV Biblis. Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage stehen die Gurkenstädter auf dem vierten Tabellenplatz. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der FVB beim TSV Aschbach, derzeit Neunter, antreten.

Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, hofft auf einen Erfolg in der Fremde: „Wir wollen unsere gute Leistung vom Heimsieg aus der vergangenen Woche bestätigen und in Aschbach drei Auswärtspunkte mitnehmen. Dadurch könnten wir uns vorerst im oberen Tabellendrittel festsetzen.“

In Aschbach sind die Bibliser zwar Favorit, allerdings rechnet Schnitzer nicht mit einem Selbstläufer: „Nach gutem Beginn haben sie zwar zuletzt etwas geschwächelt, ein Freilos wird das für uns aber nicht.“ Personell muss Schnitzer am Sonntag auf Roy Ruffini und Luca Jöst verletzungsbedingt verzichten. „Unsere Defensive werden wir deshalb etwas ändern“, so Schnitzer. rago