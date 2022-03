SG Lampertheim sendet starkes Zeichen

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße gelang der SG Olympia/VfB Lampertheim im Abstiegskampf ein äußerst wichtiger 5:4-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach. Einige Kilometer weiter nördlich bezog der FV Hofheim eine 2:4-Niederlage beim TSV Gras-Ellenbach. Abgesagt werden musste die Begegnung zwischen der Sportvereinigung Affolterbach und der FSG Riedrode II.

Wald-M. II – Lamperth. 4:5 (2:1)

Mit der Tatsache, dass das Spiel der ersten Wald-Michelbacher Mannschaft coronabedingt ausfiel und verbesserte personelle Perspektiven für die Reserve brachte, gingen die Lampertheimer hervorragend um. Dennoch gelang es nicht, den treffsicheren Kreisoberliga-Torjäger David Schmitt auszuschalten, der dreimal ins Schwarze traf. Das war für Lampertheims Torsteher Kirill Dorngof keineswegs ehrenrührig. „Ich muss ihm ein ganz dickes Lob aussprechen, dass er sich acht Wochen nach seiner Schulter-Operation wieder zwischen die Pfosten stellte und unser Torwartproblem zumindest vorübergehend gelöst hat“, sagte SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Die Tore fielen im Odenwald wie reife Früchte. Der wohl schönste Treffer des Tages ereignete sich in der 54. Minute, als Justin Ekkerink auf Karsten Krämer bediente und dieser letztlich die Vorlage für den Torschützen Kevin Rathgeber bediente, der den Torwart der Wald-Michelbacher Reserve, Mike Fodor, geschickt aussteigen ließ.

Gras-Ellenbach – FV Hofh. 4:2 (1:1)

„Es war zu erwarten, dass wir heute eine richtig gute Leistung abrufen müssen, um die Hofheimer in die Knie zu zwingen“, sagte Gras-Ellenbachs Abteilungsleiter Thorsten Gleich. Er beklagte, dass seine Mannschaft in der Anfangsphase ein wenig arrogant auftrat. Dies bestraften die Hofheimer in der zwölften Minute, als Christian Baunach aus vier Metern aus dem Gewühl heraus zum 0:1 traf. Wenige Minuten später aber besann sich der TSV Gras-Ellenbach auf seine Qualitäten und spielte sich viele Möglichkeiten heraus. Die ersten beiden Treffer erzielten Jonas Guthy (25.) und Alexandru Gavrilla (50.) durch Foulelfmeter. In der 57. Minute erhöhte Gras-Ellenbach auf 3:1, als Markus Kunkel einen Abpraller verwertete. Dennis Fink traf kurz darauf per Freistoß zum 4:1. Hofheims Sebastian Gromus gelang durch einen Alleingang der 4:2-Entstand.

Affolterbach – FSG Riedrode II abg.

„Bereits unter der Woche deutete sich an, dass wir einige coronabedingte Ausfälle in der Mannschaft haben würde. Und da nach dem Freitag-Training noch ein weiterer Fall bekannt wurde, haben wir beim Klassenleiter um eine Absetzung der Begegnung gebeten“, gab Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling den Grund der Spielabsage bekannt. hias