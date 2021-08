Setola schnürt Dreierpack

Mannheim. Die Vorfreude war groß, doch den Start in die neue Saison hatte sich Fußball-A-Ligist Fortuna Heddesheim II ganz anders vorgestellt. Gegen die DJK Feudenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Jöhl mit 0:5 (0:2).

„Die erste Halbzeit war eigentlich ganz gut, wir haben aber durch zwei große individuelle Fehler zwei Tore kassiert“, blickte Jöhl zurück. Sein Gegenüber Giuseppe Giordano empfand den Auftritt seines Teams zu Beginn als zu hektisch: „Wir hätten gerade in der Anfangsphase unsere Torchancen besser nutzen sollen.“

Überragender Mann der Partie war Biagio Setola, der mit einem Doppelschlag (31./41. Minute) für die 2:0-Halbzeitführung sorgte. Giordano wollte aber „keinen einzelnen Mann“ besonders hervorheben. „Ein Riesen-Kompliment geht an die Mannschaft, die eine starke Teamleistung gezeigt hat“, lobte er. Auch in der zweiten Halbzeit machte Setola mit dem Toreschießen weiter und baute die Führung auf 3:0 (63.) aus. „Wir wollten in den zweiten 45 Minuten das Spiel noch einmal drehen, der Gegner war aber zu stark und die ganze Partie spielbestimmend“, lobte Jöhl die DJK. In der 85. Minute eingewechselt, erzielte Luka Smiljanic eine Minute später (86.) das vierte Tor für die Gäste, ehe Sebastian Morast mit dem 5:0 (88.) den Schlusspunkt setzte.

Für das nächste Spiel weiß Trainer Jöhl, woran er mit seinem Team arbeiten muss. Dann ist die Fortuna zu Gast beim SC 1910 Käfertal. „Man hat der Mannschaft einfach angemerkt, dass wir ab der 60. Minute auf dem Zahnfleisch gingen. Wir hatten keine gute Vorbereitung, viele Spieler fehlten, weshalb die Trainingseinheiten quantitativ schlecht waren und meine Leute noch nicht den Fitnessstand haben, den sie brauchen“, sagte Jöhl. Mit Blick auf das Saisonziel äußerte sich der Coach verhalten: „Für ganz vorne in der Tabelle wird es nicht reichen, wir peilen aber schon die Plätze fünf bis acht an.“

Eine schlechte Vorbereitung bemängelte auch Giordano. „Unser Team besteht hauptsächlich aus U-23-Spielern, die hier studieren und während der Ferien im Urlaub sind oder in die Heimat reisen. Da war es auch für uns schwierig“, sagte der Trainer, der sich damit aber mittlerweile abgefunden hat.

Nach dem gelungenen Start möchte die DJK auch oben in der Tabelle bleiben. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, unter die ersten Drei zu kommen“, sagt Giordano. Im Hinblick auf die anstehende Trainingswoche und den nächsten Gegner Lützelsachsen II hat der DJK-Coach einen genauen Plan. „In den kommenden zwei Einheiten müssen wir uns bei den Torabschlüssen im letzten Drittel deutlich verbessern. Das lief im Spiel gegen die Fortuna nicht so gut.“, resümiert er.