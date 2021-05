Sensation in Frankreich

Lille. Der bei den Bayern gescheiterte Renato Sanches feierte den Sensations-Titel mit OSC Lille mit dicker Zigarre und Schaumwein. Dass der Champions-League-Starter Paris Saint-Germain mit Weltstar Neymar oder Julian Draxler entthront worden war, stufte das französische Fachblatt „L’Equipe“ ebenso treffend wie schlicht als „historisch“ ein.

Mit einem 2:1 beim SCO Angers krönte OSC Lille am Sonntagabend seine beeindruckende Saison in der Ligue 1, stoppte die Superserie von Titelverteidiger PSG und sicherte sich erstmals seit zehn Jahren wieder die französische Fußballmeisterschaft. Einen Punkt lag die Mannschaft aus dem Norden Frankreichs mit dem Spitznamen „Die Doggen“ vor dem Club aus der Metropole. Die Pariser hatten in den vergangenen acht Spielzeiten siebenmal den Titel geholt, nur unterbrochen durch die AS Monaco in der Saison 2016/17. „Der unbeständige und häufig enttäuschende Hauptstadtclub überlässt Lille den höchsten Platz auf dem Siegertreppchen“, schrieb die Zeitung „Le Parisien“. dpa