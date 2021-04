„Selten war ein Abstieg so verdient“

Reporter-Legende und Schalke-Fan Ulli Potofski über den Absturz und die Zukunft seines Lieblings-Clubs. Die ganz große Untergangsstimmung spürt der 68-Jährige nicht mehr. Von Harald Pistorius

Sportmoderator Ulrich „Ulli“ Potofski ist in Gelsenkirchen geboren. © dpa

Herr Potofski, es ist der vierte Abstieg, den Sie als Schalker erleben. Wird es von Mal zu Mal leichter – oder schlimmer?

Ulli Potofski Vom Koch zum Puppenspieler, vom Discjockey zum Sportreporter: Was beim Kult-Hörfunk Radio Luxemburg 1970 begann und nun frühestens in zwei Jahren beim Fußballsender Sky endet, ist die Karriere eines Multitalents. Der Fußball war und ist der Fixpunkt für Potofski, der in Gelsenkirchen geboren wurde, in der Glückaufkampfbahn zum Schalke-Fan reifte und daraus auch als Kommentator kein Geheimnis machte. Der 68-Jährige berichtete für den WDR-Hörfunk, für RTL, für das DSF, für Premiere und für Sky in allen möglichen Rollen vom Fußball zwischen Champions League und Kreisklasse.

Ulli Potofski: In mir selbst und bei vielen anderen habe ich das Gefühl: Es ist erträglicher als früher. Diese ganz große Untergangsstimmung, die spüre ich nicht mehr. Das mag auch daran liegen, dass es ja seit Monaten absehbar war. Aber ich glaube, es hat auch mit der Distanz zu tun, die mittlerweile zwischen dem Fußball und den Menschen draußen herrscht. Da schwächen sich diese ganz großen Emotionen bei vielen erheblich ab. Diese Lücke hat das viele Geld gerissen, aktuell wird sie noch vertieft durch die Distanz, die durch den Spielbetrieb in der Pandemie entstanden ist.

Bitte nennen Sie in einer journalistischen Analyse die drei Hauptursachen für den Absturz.

Potofski: Erstens Großmannssucht, die in dem Verein Einzug gehalten hat, nachdem man ein paar Mal in der Champions League dabei war. Zweitens: Der gescheiterte und zu spät abgebrochene Versuch, mit dem sympathischen David Wagner das Dortmunder Erfolgsmodell Marke Klopp zu imitieren. Drittens: Ratlosigkeit ist ausgeartet in einen wüsten Aktionismus, der alles noch schlimmer gemacht hat.

Haben Sie persönliche Erinnerungen an die früheren Abstiege?

Potofski: Am meisten mitgenommen hat mich kurioserweise der Abstieg, der dann doch keiner war. Am Ende der Saison 1964/65, in die Schalke als Mitfavorit gegangen war, waren wir abgestiegen als Letzter – das war königsblaue Staatstrauer! Ich war 13 und ging oft mit meinem Vater, der als Bergmann arbeitete, in die Glückaufkampfbahn. Der Abstieg war unfassbar für uns, aber ich kann mich auch an die Freude erinnern, als Schalke durch die Aufstockung der Bundesliga drinblieb, weil Hertha BSC verbotene Gehälter gezahlt hatte und rausgeflogen war – ein Wunder!

Später waren Sie der erste Sportreporter, der seine Zuneigung zu einem Club öffentlich bekannt hat. Aber als RTL 1988 als erster Privatsender in Deutschland die TV-Rechte der Bundesliga erwarb und Sie Anchorman der Fußballshow „Anpfiff“ wurden, war Schalke gerade abgestiegen . . .

Potofski: Das war eine riesengroße Enttäuschung, beruflich und persönlich! Ich hatte mich darauf gefreut, in dieser Sendung über Schalke berichten zu können – und dann dieser Abstieg, ähnlich sang- und klanglos wie heute übrigens. Ich weiß noch, dass der Sportchef Potofski an vielen Wochenenden den Reporter Potofski bei hochattraktiven Schalke-Spielen der 2. Bundesliga gegen Bayreuth, Aschaffenburg oder Solingen eingesetzt hat.

Viele Fußballfreunde in ganz Deutschland bedauern Schalkes Abstieg, wünschen sich und dem Club eine baldige Rückkehr – warum eigentlich?

Potofski: Die Frage ist berechtigt, denn eins muss man festhalten: Selten war ein Abstieg aus der Bundesliga so verdient und so folgerichtig. Er hat sich lange angebahnt, alles ist schiefgegangen. Deshalb schwingt bei vielen, die Schalke sonst in Häme und Abneigung verbunden sind, sogar ein bisschen Mitleid mit. Das sagt ja auch schon viel. Viele sehen diesen Club lieber in der Bundesliga als in der 2. Bundesliga. Aber verdient hat Schalke das Prädikat erstklassig nun wirklich nicht.

Trotzdem ist Schalke kein Absteiger wie jeder andere. Da wird sofort der Wiederaufstieg erwartet, und der Verein signalisiert schon, dass es mit einem Spitzenetat in die 2. Bundesliga gehen soll. Ist das vernünftig?

Potofski: Seit wann ist Schalke vernünftig? Und will das überhaupt jemand? Nein, im Ernst: Auf Dauer muss Schalke natürlich wieder in die Bundesliga, aber der erste Schritt ist, jetzt erstmal zu begreifen, dass das ein bisschen dauern kann. Das gleiche Spiel eine Etage tiefer, das wird nicht funktionieren: Gute Spieler nur mit Kohle zu einem Wechsel zu überzeugen, das führt in die Krise – sportlich und wirtschaftlich. Ich würde bei jedem einzelnen Spieler einen Charaktertest empfehlen: Macht mit jedem, der kommen soll, eine Stadtrundfahrt – zeigt ihm die Region und die Menschen, denen es schlecht geht, die sich aber ein bisschen besser fühlen, wenn es Schalke gut geht. Wenn man dann überzeugt ist, dass der Junge begriffen hat, warum es etwas Besonderes ist, hier spielen zu dürfen und warum man hier in jeder Minute hundert Prozent geben muss – dann kann man darüber nachdenken, ihm einen Vertrag zu geben.

Hervorgehoben wird immer wieder die besondere Rolle der Fans. Ist das in der 2. Bundesliga mehr Ballast oder verleiht das Flügel?

Potofski: Die Fans sind alles für Schalke – und umgekehrt. Ballast sind nur die Chaoten, die nach der Rückkehr aus Bielefeld in beschämender Art so krass aus der Rolle gefallen sind. Ja, man darf da hingehen und seinen Unmut artikulieren, man darf auch rufen: „Wir sind Schalker – und ihr nicht!“ Aber alles andere ist indiskutabel und wird hoffentlich aufgeklärt und bestraft. Aber das sind nicht die wahren Fans. Die echten Schalker habe ich bei unzähligen Spielen erlebt und bei meinen Besuchen in den Fanclubs. Dort lebt das Phänomen Schalke, dieser besondere Zusammenhalt. Da habe ich fast immer Menschen getroffen, die ein Herz für die Schwachen haben. Die engagieren sich sozial, übernehmen Patenschaften für Kinder in Tansania und setzen sich ein gegen Homophobie und Rassismus. Das ist das wahre Schalke.

So, wie Sie über Ihren Club reden, gibt es für Sie im Ruhestand nur eins: Ein Amt bei Schalke zu übernehmen. Wären Sie dazu bereit?

Potofski: Na, da haben Sie sich die verrückteste Frage bis zum Schluss aufgehoben – das wollte noch niemand von mir wissen. . . Also: Als Alterspräsident milde von oben herabschauen und allen zurufen: „Vergesst niemals die Menschlichkeit und lasst euch nicht auf Hassgefühle ein – es ist doch nur Fußball.“ Mehr könnte ich nicht tun, und zu mehr stünde ich nicht zur Verfügung.