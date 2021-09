Seckenheim lässt der Viktoria keine Chance

Mannheim. Im Duell zweier zuletzt offensivstarker Mannschaften war ein Torfestival zu erwarten. Allerdings fiel das Spektakel beim 7:1 (5:1)-Sieg des SV 98/07 SV Seckenheim gegen die Überraschungsmannschaft FC Viktoria Neckarhausen mehr als einseitig aus. Dank des besseren Torverhältnisses überholte der SV die Viktoria in der Fußball-Kreisklasse A I und ist nun Vierter.

Seckenheim ließ Neckarhausen vom Anpfiff weg keine Gelegenheit, ins Spiel zu kommen, und ging in der zehnten Minute durch Fatih Ibis mit 1:0 in Führung, ehe Paul Stro kurz danach das 2:0 (14.) markierte. „Wir haben die ersten 20 bis 35 Minuten total verschlafen und waren einfach nicht präsent“, blickte Viktoria-Trainer Gabriel Reiß zurück.

So erzielte Enes Söylemezoglu in der 27. Minute das 3:0 und sorgte damit bereits in der ersten halben Stunde für die Vorentscheidung. Dennoch zeigte sich Reiß nach dem Spiel zufrieden. „Es sind fünf Partien gespielt. Wir haben neun Punkte und stehen auf Platz sechs. Damit habe ich zu Saisonbeginn nicht gerechnet“, sagte der Coach. Mit seinem zweiten Treffer baute Ibis die Führung auf 4:0 (31.) aus, ehe die Gäste mit dem Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 4:1 (37.) durch Sven Antos eine Reaktion zeigten.

Zur Pause alles gelaufen

„Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Allerdings haben wir im Aufbau unnötige Fehler gemacht“, resümierte Seckenheims Trainer Bartosz Franke. So fiel der Treffer der Viktoria nach einem Fehlpass, den Antos abfing und alleine auf den Torwart zulief. Aber der SV bewies seine Offensivqualität und schlug im Gegenzug durch Franke (40.) mit dem fünften Tor zurück und ging mit einer 5:1-Führung in die Pause.

„Dass das Spiel gelaufen ist, war uns in der Halbzeit schon klar. Dennoch wollten wir Moral beweisen und eine Mentalität auf den Platz bringen, die uns die letzten Spiele so stark gemacht hat“, sagte Reiß. Nach dem Wiederanpfiff kam allerdings die Zeit von Seckenheims Oussama-Anouar Makhloufi. Mit seinem Doppelpack (53./77.) unterstrich er die starke Offensivleistung des SV und sorgte für einen verdienten 7:1- Heimsieg. Dass Seckenheims Windeyele Isaac Raphael Ouedraogo kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte kassierte, hatte keinen Einfluss mehr, ärgerte aber Coach Franke: „Wir führen deutlich und müssen nicht in jeden Zweikampf so hart rein. Das Foul war völlig unnötig.“

Während die Seckenheimer mit neun Punkten nun auf Platz vier stehen und am nächsten Wochenende auf Altlußheim treffen, hat Neckarhausen einen schweren Brocken vor der Brust. Mit Primus FV Brühl II kommt eine torhungrige Truppe mit bereits 21 geschossenen Toren. „Wir wissen, welche Qualität Brühl hat, werden aber über unsere Teamleistung alles geben, um ein gutes Spiel abzuliefern “, blickte Reiß voraus.