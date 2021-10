Sebastian Hoeneß fährt zum Verwandtschaftsbesuch

Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim hofft auf einen erneuten Coup in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München. In der vergangenen Saison hatte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß das Heimspiel mit 4:1 gewonnen und dem Meister und damaligen Champions-Legaue-Sieger die erste Pflichtspiel-Niederlage im Jahr 2020 beigebracht. In München allerdings setzte es ein 1:4. „Die Motivation wird hoch sein, das ist doch klar. Wir haben alle richtig Bock drauf, die Bayern zu ärgern, die Bayern vor große Herausforderungen zu stellen“, sagte Hoeneß vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena.

„Wir rechnen uns da schon was aus. Dafür brauchen wir dann wirklich 90, 95 Minuten höchste Konzentration, volle Fokussierung, totale Überzeugung“, ergänzte der gebürtige Münchner. Hoffenheim holte aus den vergangenen zehn Liga-Partien gegen die Bayern starke 13 Punkte, dabei gab es vier Siege und ein Unentschieden.

Für Hoeneß ist es wieder eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wo er zwei Jahre lang die U19 und ein Jahr den FC Bayern II in der 3. Liga trainierte. Sein Onkel Uli Hoeneß und sein Vater Dieter Hoeneß werden natürlich im Stadion sein. „Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass mein Vater für Bayern ist und mein Onkel für Hoffenheim“, meinte er. dpa