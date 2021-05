Schwieriges Heimspiel

Monte Carlo. An einen Monaco-Fluch glaubt Charles Leclerc nicht. „Ich habe zu Kartzeiten hier ja schon mal gewonnen“, sagt der Ferrari-Pilot – und lacht. Seine Bilanz in der Formel 1 bei seinem Heimrennen könnte schlechter nicht sein. Kein Sieg, kein Podium, keine Punkte – nicht mal ins Ziel kam der einzige Monegasse unter vielen Wahlmonegassen in den Straßen des Fürstentums. „Ich liebe diese Strecke, aber ich hatte hier auch eine harte Zeit in den drei Jahren vor der Absage 2020“, sagt Leclerc. Dass er es auch in der Startaufstellung in der Formel 1 bisher nicht in die Top Ten schaffte, sei auch noch erwähnt. Zumal: Nirgendwo kommt es so auf die Position an, wenn die Roten Lampen ausgehen, wie in Monte Carlo, wo Überholen eigentlich unmöglich ist.

AdUnit urban-intext1

Das Rennen an diesem Sonntag (15 Uhr/Sky) wird Leclercs 64. Grand Prix sein. 2018 stieg er für das damalige Sauber-Team ein, die Beförderung zu Ferrari ließ nicht lange auf sich warten. Leclerc wurde Sebastian Vettel an die Seite gestellt und das italienische Team machte von Beginn an klar: Die Zukunft gehört Leclerc, nicht Vettel, der Ende vergangenen Jahres das Team verlassen musste. dpa