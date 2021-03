Leverkusen. Die Bosse von Bayer Leverkusen wollen die Saison unbedingt mit Peter Bosz durchziehen. Doch die Treue für den allseits beliebten und geschätzten Trainer wird in der sich immer weiter zuspitzenden Krise auf eine harte Probe gestellt. Am Donnerstagmorgen hatte Sportdirektor Simon Rolfes klargestellt, dass ein Trainerwechsel „kein Thema“, die Mannschaft aber in der Europa League gefordert sei. Es folgte das 0:2 gegen die Young Boys Bern und das Aus. Am Sonntagmorgen versicherte Sportchef Rudi Völler, Bosz sei auch die B-Lösung. Direkt vor dem Anpfiff erhöhte er sogar auf C-Lösung. Es folgte die 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Und so weiß auch Bosz vor dem Krisen-Duell am Samstag in Mönchengladbach selbst: „Wir müssen ein Ergebnis holen.“

Peter Bosz will in der Krise mit Optimismus vorangehen. © dpa

Bayer steckt in einer handfesten Krise und findet einfach nicht den Weg heraus. In einer Tabelle der letzten elf Spieltage stünde Leverkusen auf dem Relegationsplatz. Hinzu kommt das Ausscheiden in beiden Pokal-Wettbewerben, im DFB-Pokal sogar beim Viertligisten Rot-Weiss Essen. Sollte die Werkself in Gladbach verlieren, wäre der Neunte nur noch einen Punkt weg. Und statt das klare Ziel Champions League weiter zu verfolgen, müsste Bayer dann akut um die Europa League bangen.

Kreuzbandriss bei Fosu-Mensah

„Die Phase, in der wir sind, ist schwierig“, erklärte Bosz: „Wir verlieren viel zu viel und sind aus zwei Wettbewerben raus.“ Doch der Niederländer will mit Haltung und Optimismus vorangehen. „Wir müssen zusehen, dass wir das drehen“, sagte er: „Und das können wir nur, wenn ich vorne den Kopf oben halte und die Spieler mitnehme.“ Allerdings hat Bosz in den vergangenen Wochen schon fast alles versucht. Hinzu kommt riesiges Verletzungspech. Für Winter-Zugang Timothy Fosu-Mensah, der die Problemposition rechts hinten gut ausfüllte, ist die Saison nach einem am Sonntag erlittenen Kreuzbandriss vorzeitig beendet. Und Leon Bailey holte sich wegen Meckerns die fünfte Gelbe Karte ab und fehlt in Gladbach. dpa