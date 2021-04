Schwierige Suche

Berlin. Als José Raúl Capablanca seinen schwarzen Läufer auf e4 zieht, den wehrlosen weißen Bauern schlägt und die 14. Partie gewinnt, ist der Kubaner zum ersten Mal Schach-Weltmeister. Geschichte schreibt sein Gegenüber: Emanuel Lasker muss sich im schwül-heißen Havanna geschlagen geben, entnervt und erschöpft gibt er später auf, nach stolzen 27 Jahren auf dem Thron verliert der Deutsche die Krone. Es ist der 21. April 1921 – erst sechs Tage später wird Capablanca offiziell zum Sieger erklärt.

Bis heute ist Lasker der erste und einzige Champion unter den Denk-Riesen. Im Jahr 2008 wird er sogar in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Ein Jahrhundert lang kommt nun schon kein Weltmeister mehr aus Deutschland. Dabei mangelt es hierzulande nicht an jungen Talenten, im Nachwuchsbereich U 16 und U 18 gab es schon Welt- und Europameister. Vincent Keymer gilt als größte Hoffnung. Der 16 Jahre alte Schüler aus dem rheinland-pfälzischen Saulheim stieg im Oktober 2019 mit 14 Jahren, elf Monaten und vier Tagen zum jüngsten deutschen Großmeister der Historie auf.

Weltmeister Magnus Carlsen brauchte bei der „Grenke Chess Classic“ in Karlsruhe vor zwei Jahren fast sieben Stunden, um Keymer zu schlagen. Im nächsten Jahr will der Teenager sein Abi bauen - und sich dann erst einmal ganz auf Schach konzentrieren. Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler muss bei der „Jahrhundertfrage“ schmunzeln. „Von den 29 Olympiasiegern über 100 Meter kommt ja auch nur einer aus Deutschland. Und im Schach, da gab es in 135 Jahren nur 16 Weltmeister“, betonte der Thüringer. „Von der Schachtradition in Georgien, Indien oder Russland sind wir meilenweit entfernt.“ Usbekistan wolle Schach als Schulpflichtfach einführen. „Und in Georgien bekommt jede Braut zur Hochzeit ein Schachbrett geschenkt“, sagt Vökler. Im Wintersport-Mutterland Norwegen werden Schachturniere seit Jahren online in Echtzeit übertragen – dank Volksheld Carlsen.

Drei Deutsche in Top 100

„Es gibt so viele starke junge Spieler weltweit mit großem Potenzial. Man kann ja nicht sagen: Wir haben jetzt 20 Wunderkinder in der Schachwelt, und die werden alle Weltmeister“, meinte Vincent Keymer und lacht: „Ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn ich am Ende Weltmeister werde.“ Drei Deutsche sind unter den Top 100 der Rangliste des Weltverbandes Fide – Keymer (noch) nicht. Derzeit wird er an Position 279 geführt.

Der Weg an die Weltspitze ist hart. Und „nebenbei“ noch zu studieren, findet Keymer, das geht nicht. „Es gab schon Schachspieler, die sind mit 13 oder 14 Großmeister geworden und haben sich dann ihr ganzes Leben nicht mehr verbessert.“ Um ein Weltklassespieler zu werden, „hilft es nicht, wenn man nebenbei noch ein Studium bewältigen muss.“

Matthias Blübaum ist die deutsche Nummer 1 – und er studiert Mathematik. „Ich mache im nächsten Jahr meinen Master und muss mich dann entscheiden. Auf jeden Fall habe ich den Plan zu versuchen, ein paar Jahre Schach zu spielen“, sagte der 24-Jährige in einem dpa-Gespräch. „In der Corona-Zeit fällt so eine Entscheidung besonders schwer. Denn Elo-Punkte für die Weltrangliste gibt es nur am Brett, derzeit läuft aber alles nur online“, berichtete der Bielefelder, derzeit die Nummer 66 im Fide-Ranking.

„Wenn ich nach dem Studium nur vom Schach leben wollte, dann müsste ich mich schon noch verbessern“, sagte Blübaum, der wie Keymer in der Bundesliga für die Schachfreunde Deizisau spielt, die gerade erst den Vereinseuropacup gewannen. Sponsoren zu finden, sei sehr schwer, wenn man nicht unter den Top 20 ist. „Dann macht man sich einen Namen, und das macht viel aus, um zu den großen Turnieren eingeladen zu werden“, meinte Blübaum. Lasker starb 1941 in New York, erst Jahrzehnte später rückten wieder deutsche Schach-Großmeister in den Fokus – aber nur einer konnte sich bis an Weltspitze kämpfen: Robert Hübner, der promovierte Papyrologe aus Köln, schaffte es gleich viermal ins Kandidatenturnier.

1980 verlor er erst im Finale in Meran gegen Viktor Kortschnoi und stieg zur Nummer drei der Schachwelt auf. Wolfgang Uhlmann wurde in der DDR zum Schachprofi – mit Privilegien und internationalem Renommee. Der Dresdner starb Ende August 2020.

Enormer Aufwand

„Um unter die Top 20 oder gar in die Top Ten zu kommen und dort dauerhaft zu bleiben, muss man einen großen Aufwand betreiben – und das bei geringen und deutlich unsicheren Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zur freien Wirtschaft“, sagte Thomas Weischede, der Vorsitzende der 2001 gegründeten Emanuel-Lasker-Gesellschaft, der dpa.

„Begabte Jugendliche entscheiden sich daher nach der Schule oft für ein Studium und damit für eine andere berufliche Karrierechance. Daneben ist es dann nicht möglich, in der absoluten Weltspitze erfolgreich Schach zu spielen“, meinte der Berliner Rechtsanwalt. dpa