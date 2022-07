Grüne Wohlfühloasen bietet die Großstadt London einige. Nicht ganz so berühmt wie der Hyde Park mit dem Prinzessin-Diana-Gedenkbrunnen oder der Regent’s Park mit den Wachsfiguren im Madame Tussauds ist der Syon Park, der sich tief im Westen der britischen Metropole an der Themse entlangschlängelt. Hier im Stadtteil Brentford hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Sonntag ihr schmuckes

...